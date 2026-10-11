Cítím pachuť, přiznal Hapal po remíze v Teplicích. Český fotbal se zkvalitňuje, tvrdí

„Cítím hořkost. Nechci vyznít, že mi chybí pokora, ale myslím si, že kdybychom byli v plném počtu, tak že dotáhneme zápas do vítězného konce,“ podotkl olomoucký trenér Pavel Hapal. „Byl to velice kvalitní zápas od obou mužstev. Chci poděkovat klukům, jak to odmakali, zejména v defenzivní činnosti. I v deseti jsme se prezentovali dobrým fotbalem.“
Klíčový moment přišel ve 40. minutě zápasu. Zlatohlávek, mimochodem odchovanec Olomouce, upaloval sám na brankáře Sigmy Koutného, když ho zezadu poslal k zemi stoper Louis Lurvink.
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„Červená asi jasná, není o čem,“ posteskl si Hapal. „Hloupost od Louie. Šel tam zbytečně. Neviděl za sebe, já si myslím, že by to ještě Sylla mohl zakřižovat. Zlatohlávek neměl míč v komfortní pozici, musel by si dát ještě dotyk a možná by tam Sylla byl. Ale situace začala na útočné polovině, kde jsme nezachytili pochyb soupeře, reagovali jsme pozdě. Velká chyba.“
Sigma si i v deseti vytvořila slibné pozice, na gól Ghaliho ze třetí minuty zápasu už ale nikdo z Olomoučanů nenavázal. Také Teplice měly množství nevyužitých šancí, třeba samostatný únik Radosty, který tváří v tvář gólmanovi Koutnému naložil se střelou prachbídně.
„Z tohoto pohledu zasloužená remíza. Ale cítím pachuť,“ neskrýval Hapal.
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„Ve finále musíme brát bod. Začali jsme dobře, měli jsme šance. Pak jsme soupeře ale taky pustili do příležitostí. Bez červené bychom šli za vítězím,“ má jasno olomoucký středopolař Michal Beran.
„Liga už není jenom o dlouhém míči a souboji“
Trenér Olomouce opakovaně ocenil kvalitu zápasu. „Jeden tým 25 střel, druhý 20. Věřím, že se diváci bavili,“ řekl Hapal.
Zlepšuje se kvalita české ligy? „Rozhodně. V určité fázi jsme kritizovali národní tým, ten teď mění způsob hry. A v lize je to podobné. My chceme hrát fotbal, Teplice to stejné a tak to má i spousta týmů v lize. Začíná převládat výstavba od gólmana, už to není jenom o dlouhém míči a souboji. My se snažíme držet balon, věřím, že je to na Sigmě cítit a vidět,“ pochvaloval si Hapal.
„Zápas byl moc atraktivní, oba týmy chtěly hrát fotbal. Do červené jsem si to užíval,“ usmál se Beran. „Jsem spokojený s naší hrou, s výsledkem ne.“
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„Z toho, jak teď hrajeme, jsem nadšený. Co po nás trenéři chtějí, je suprové, všechny to baví. Viděli jste sami, že i v oslabení jsme pořád chtěli hrát. Mám z toho radost, i soupeř byl kvalitní, teď je to takový trend, který začíná odshora z národního týmu a jde až po týmy v lize. Je to jenom dobře, lidi to bude víc bavit,“ míní Beran.
Kouč Hapal do zápasu opět nemohl nasadit opory mužstva – středopolaře Barátha a křídelníka Krivaka. Oba podstoupili operaci. „U Barátha to není o zákroku, protože absolvoval lehčí operaci zápěstí, ale měl malou trhlinku v lýtku. Už je to zahojené, věřím, že v dalším zápasu už dostane nějaké minuty,“ řekl olomoucký trenér.
Krivak absolvoval operaci menisku, ten se podle slov Hapala hojí velmi dobře. „Už v nějakém režimu trénuje, koleno neotéká, to je dobré. Ale ještě bude tak dva tři týdny mimo.“
Olomouc příští týden vyzve na domácím stadionu Liberec. A opět půjde o souboj dvou týmu z top šestky soutěže.