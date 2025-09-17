Chance Liga 2025/2026

Šéf Teplic o krizi i hvězdných válkách: Cenovky hráčů jsou desetinásobné

Ondřej Bičiště
  11:40
Od jara mají bohatého majitele, v létě radikálně okysličily kádr, přesto fotbalové Teplice nerozkvetly. Po sedmi kolech první ligy mají jako loni jen tři body a hledají cestu z výsledkové mizérie. „Vypadá to, že nás bude čekat jedna z nejtěžších sezon za poslední roky. Vlak nám dost rychle ujíždí, ale pořád věřím v pozitivní obrat,“ nepropadá skepsi teplický ředitel Rudolf Řepka.
Teplický ředitel Rudolf Řepka během rozhovoru

Teplický ředitel Rudolf Řepka během rozhovoru | foto: Ondrej Bičiště / MFDNES + LN / Profimedia

Prodej fotbalových Teplic. Zleva předseda představenstva klubu Pavel Šedlbauer,...
Teplice, 18. 4. 2024, otevřený trénink FK Teplice pro školáky na stadionu Na...
Fotbalový trenér Stanislav Mixa, který i v 86 letech vede chlapy Kladrub....
Rudolf Řepka, ředitel FK Teplice.
25 fotografií

Po vstupu miliardáře Milana Kratiny do klubu by Teplice mohly lákat i zvučnější posily, do cenové války se ale pouštět nechtějí. „V první i druhé lize se rozpoutaly hvězdné války! Přestože máme movitého majitele, nechceme na ně přistoupit. Kvalita hráčů je pořád stejná, jen cenovky jsou desetinásobné,“ vysvětluje šéf.

Mluvil i o tom, proč nelituje odchodů klíčových útočníků Gninga s Jásirem nebo o situaci kolem kapitána Daniela Trubače, jehož rozhodil zájem z několika prvoligových klubů. „Osobně stále věřím, že Dan v sobě najde vnitřní sílu a začne podávat alespoň takové výkony jako v minulé sezoně. Bude muset všem dokázat, že si zaslouží vysokou smlouvu, kterou požaduje.“

Teplice v depresi, Frťala v ohrožení? Jsme v močálu, položit to nechci, hlásí

Proč mají Teplice znovu potíže?
Musíme si přiznat, že současná situace není dobrá a není pro nás vůbec komfortní. Je to turbulentní období, které navíc umocňuje nervozita a netrpělivost fanoušků. Na druhou stranu situace není kritická. Konkurence je prostě veliká. Chance liga jde sportovně i ekonomicky obrovsky nahoru, rozhodují maličkosti a detaily. A my jsme v létě udělali poměrně hodně veliký řez v kádru a následně se nám v mistrovské soutěži nepodařily dotáhnout minimálně dva zápasy, v nichž jsme měli vítězství na dosah.

Myslím, že kdybychom zvládli utkání se Zlínem a na Slovácku, byli bychom dnes v úplně jiné situaci a naši kluci by teď měli výrazně „lehčí“ nohy. Musíme si prostě uvědomit, že fotbal je sport a v něm je obrovsky blízko k úspěchu i neúspěchu. My jsme zatím blíže neúspěchu, ale věřím, že společnými silami brzy otočíme vše do pozitivna.

Zatím se ale opakuje situace z loňska, po sedmi zápasech máte jen tři body a v tabulce jste předposlední.
Máte pravdu, že současná situace skutečně připomíná minulou sezonu. Úspěšná příprava, pak špatný vstup do soutěže a následně šňůra prohraných utkání. Řekl bych, že je to především o ligovém rozjezdu. Jakmile jste úspěšní v úvodu sezony, v dalších zápasech budete psychicky nezatížení a bude se vám hrát výrazně lépe.

Nám se bohužel již druhý rok stal pravý opak, vstup se nám nepodařil a následně jsme sami sebe dostali pod obrovský tlak, ze kterého není jednoduché vystoupit. Pořád ale věřím, že to může změnit a nastartovat jedno utkání. A i když nás stále ještě čeká maraton zápasů, přeskočit na vítěznou vlnu musíme co nejdříve. Každý bod může v závěru rozhodovat a nám ten vlak teď dost ujíždí.

Teplický Jan Fortelný v utkání s Mladou Boleslaví
Teplický Matěj Pulkrab hlavičkuje v utkání s Mladou Boleslaví.

Je z vašeho pohledu kádr posílený dostatečně?
Když se na to podívám zpětně, tak jsme v letním přestupním termínu rozhodně nezaháleli. Celkově přišlo jedenáct nových hráčů, což je opravdu hodně změn. Absolutní prioritou bylo angažování Matouše Trmala, což se nám podařilo realizovat. Přišli velmi perspektivní hráči jako Riznič a Jakubko, kteří se spolu s Danihelem a Audinisem dostali do výběrů do 21 let národních týmů svých zemí. Budeme tak mít již čtyři vlastní hráče v reprezentačních jednadvacítkách, což jsme tu ještě neměli. Právě oni budou budoucností klubu, jen potřebují získat zkušenosti.

Na přestup přišli Pulkrab, Kozák, Náprstek, Fortelný a Daniel Mareček a na hostování jsme získali Nyarka, Ljukovaće a Lichtenberga. Prodloužily se smlouvy s Radostou a Juklem. Všechny ty změny bohužel vyžadují evidentně daleko více času na stabilizaci, než jsme předpokládali. Hráčům, které jsme v létě pro tuto sezonu vybrali, každopádně věříme. Jsme přesvědčení, že tým sílu i kvalitu má, přestože jsme v poslední době moc bodů nezískali.

Takže věříte, že tým se stabilizuje, sehraje a půjde nahoru?
To si samozřejmě všichni velmi přejeme. Po letech, kdy jsme měli tým složený převážně z hostujících hráčů, jej teď přetváříme a chceme mít především vlastní hráče. Nejde to stoprocentně, ale každopádně úspěšná realizace našeho záměru je vidět již dnes. Cítíme, že kabina žije, je v ní zdravý duch a to je pro nás jako vedení dobrý signál. Jen bychom tu celkovou náladu potřebovali povzbudit nějakými dobrými výsledky.

Co nás bohužel stále trápí, je zdravotní stránka. Máme permanentně vysoké číslo hráčů na marodce a neustále hledáme příčinu. V tuto chvíli jsme kvůli zraněním v podstatě bez útoku, což pro trenéra a realizační tým není jednoduchá situace. Přes všechny tyto překážky věříme, že jak výkony, tak výsledky týmu půjdou nahoru. Jsme přesvědčení, že to nebude dlouho trvat.

Kam by měly kvalitou týmu patřit Teplice?
Jedna věc je přání, druhá je realita. Nyní to vypadá, že nás bude čekat jedna z nejtěžších fotbalových sezon za poslední roky. Logicky, rádi bychom se samozřejmě vyhnuli přímému sestupu i barážovému ohrožení. Osobně jsem optimista a stále věřím v play off utkání prostřední skupiny.

Teplický trénink v létě 2024. Mohamed Jásir (12) a Abdallah Gning (25).

Nemrzí vás zpětně letní odchody dvou klíčových útočníků Jásira a Gninga?
Pokusím se být v tomto směru maximálně upřímný, ale zároveň diplomatický. Nevěřili jsme u těchto dvou hráčů, že když s nimi prodloužíme smlouvy, stane se nějaký zásadní posun v jejich fotbalovém vývoji. Abdallah Gning nás ranil především tím, jak se s jeho agentem zachoval v zimě, když si chtěl vytrucovat přestup. Tam se zlomila naše vzájemná důvěra. V Karviné se mu opět daří, nastartoval se. Když přišel do Teplic, tak byl také absolutně nadstandardním hráčem, prostě ho to tady bavilo a on do toho v tu dobu dával vše. Postupem času se to bohužel změnilo.

A Egypťan Jásir?
Vadil nám především jeho přístup k tréninkovému procesu, měl i osobní problémy, se kterými jsme mu nedokázali pomoci. Sám jsem zvědavý, jak se mu teď bude dařit v Olomouci. Když to shrnu, oba u nás působili tři roky a cítili jsme, že u nich došlo k jistému psychickému opotřebení, k jakési mentální únavě a potřebě změny prostředí. Byli jsme přesvědčení, že v našem klubu by to již nefungovalo.

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek mluvil o tom, že jste v přestupovém okně usilovali o více hráčů, ale některé příchody se nepovedly dotáhnout. Co se stalo?
Nerad bych mluvil o konkrétních hráčích, abych jim případně nepřitížil u jejich klubových fanoušků. Pracovali jsme v posledních dnech přestupního období na příchodech čtyř hráčů. Nakonec z nich vyšli pouze dva, tedy Honza Fortelný a Daniel Mareček. U zbývajících dvou hráčů na pozicích levého obránce a útočníka se nepodařilo domluvit především s kluby na jejich uvolnění.

Tady je Teplický fotbalový kraj! Jak skláři (ne)vrátili šťouchanec do Ústí

Jak pevná je po špatném vstupu do ligy pozice trenéra Zdenka Frťaly?
Trenér Frťala má důvěru vedení FK Teplice. Kabina má stále svého ducha, žije a žádný podobný impulz není potřeba. Trenér Frťala se svým realizačním týmem dělá stále výbornou práci, které si vážíme. Jako vedení se spíše zamýšlíme nad tím, jak bychom jim mohli v jejich práci pomoci, co by týmu prospělo, aby se výsledky konečně dostavily.

Vedli jste pohovory s hráči? Zvažovali jste nějaké sankce či ultimáta?
Sportovní ředitel, trenér i členové realizačního týmu mluví s hráči permanentně. Bez komunikace to nejde. Není to ale v tom směru, jak se ptáte. Žádné sankce ani ultimáta nezvažujeme. Rozhodně nemáme pocit, že by to nyní situaci prospělo.

Jaká je situace kolem kapitána Daniela Trubače, který měl nabídky z jiných prvoligových klubů a teď čelí kritice, že neodvádí výkony, které se od něj očekávají?
„Kauza“ Trubač byla v podstatě jednoduchá. Dan nám sdělil, že je po devíti letech u nás v klubu ze všeho psychicky unavený a potřeboval by nový impulz. Nabídky jsme registrovali z Olomouce a Hradce, mluvilo se i o Baníku. V průběhu přestupního období žádná nabídka, kterou náš klub obdržel, neodpovídala jeho kvalitám. Na úplném konci přestupního období jsme pak již žádnou nabídku ani neevidovali. Proto v Teplicích zůstal.

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

Prodlouží smlouvu s Teplicemi?
My jsme projevili zájem o prodloužení smlouvy, v tuto chvíli jsme se však ocitli na mrtvém bodě. Osobně stále věřím, že Dan v sobě najde vnitřní sílu a začne podávat alespoň takové výkony jako v minulé sezoně. Stále je kapitánem týmu a stále má co dát, a je jedno, jestli bude od léta pokračovat v Teplicích či jinde. Vlastně nám i ostatním klubům, tedy zájemcům o jeho služby, musí v nadcházejícím půlroce či roce ukázat, že si zaslouží vysokou smlouvu, kterou požaduje.

Budete v zimě tlačit na majitele, aby došlo k ještě zásadnějšímu posílení Teplic?
V současné době se na poli Chance ligy, ale i druhé ligy, rozpoutaly hvězdné války! Přestože máme movitého majitele, nechceme na ně přistoupit. A proto nebudeme kupovat ty nejlepší hráče na trhu za naprosto nesmyslné peníze, protože do budoucna budeme chtít být především finančně stabilní a udržitelní! Ano, ve sportu to je a stále bude o financích, takže tím asi i sportovně poněkud riskujeme. Nesmíme ale propadat panice a pro krátkodobý neúspěch bourat dlouhodobý strategický plán.

Daniel Trubač.

A ten je jaký?
A-tým je pro nás nesmírně důležitý pro jeho popularitu, úspěšnost i finanční stránku. A je klíčové, abychom zůstali v první lize. Takhle ale přemýšlí manažeři každého prvoligového klubu. Dnes už nemáme výhodu v novém majiteli jen my, teď už má bohatého vlastníka v podstatě každý! Výhodou těch ostatních je, že vesměs hrají na městských stadionech a nemusí investovat peníze, čas a energii do infrastruktury. V tom je naše drobná nevýhoda, na kterou se ale nevymlouváme.

V zimě se samozřejmě budeme snažit o posílení, tedy ve chvíli, když to bude potřeba a uvidíme k tomu vhodnou příležitost. Není však účelem, abychom z miliardářů dělali milionáře a za pár let byli ve stejném bodě, jako jsme dnes či jako jsme byli před rokem. Kvalita hráčů je pořád stejná, jen cenovky jsou nyní desetinásobné. My chceme jít cestou postupného budování týmu a klubu a nikoli jen cestou navyšování nákladů na přestupy hráčů a jejich platy. Fanoušci to asi neradi uslyší, ale toto je realita, takto my přemýšlíme.

Fanoušci zatím za týmem stojí, ani po porážkách není slyšet pískot z tribun. Jak to vnímáte?
Naprosto chápu, že jsou fanoušci z našich výsledků nervózní a obdivuji ty, kteří hráče neustále povzbuzují. Na druhou stranu cítím i z hráčů, že si toho nesmírně váží a přestože nevítězí, do zápasů dávají maximum už právě kvůli té podpoře z tribun. Jsem přesvědčený, že to nebude dlouho trvat a fanoušky budeme těšit i vítězstvími, jak na Stínadlech, tak ve venkovních zápasech.

Vstoupit do diskuse

Plzeň v domácím poháru přejela Lanžhot, prosadilo se šest různých střelců

Fotbalisté Plzně v úvodním utkání 3. kola domácího poháru zvítězili v Lanžhotě vysoko 6:1 a stali se prvními osmifinalisty MOL Cupu. Viktoria proti soupeři ze čtvrté ligy podle očekávání dominovala,...

16. září 2025  19:06

Talent pro Spartu? Vojta pálí i letos: Sebevědomí mi dodává reprezentace

Jen to nezvojtit! Matyáš Vojta loni ve fotbalové lize parádně našlápl a teď chce potvrdit, že nešlo o náhodný výstřel. Mladé pušce z Mladé Boleslavi se na životní sezonu daří navazovat, letošní čtyři...

16. září 2025

