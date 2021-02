Můj první ligový gól? Holomajzna, líčil pozdní objev Macej

„První zápas v základu, první gól v první lize, mám obrovskou radost!“ zářil důrazný fotbalista s havraními vlasy.

Skóre duelu, který skončil 2:2, otevřel právě on. Zblízka a se štěstím přehodil brankáře i bránícího protihráče, kteří mu padli k nohám. „Dostal jsem míč už trošku na paty a dotlačil ho za čáru.“



Úplným happy endem to pro Maceje neskončilo, odstoupil kvůli zranění. „Při sprintu jsem dobíhal hráče, střetli jsme se a já dostal koňara. Mezi lýtkem a achillovkou mě píchlo a od 35. minuty mi nešlo běhat.“

Možná i jeho ztráta skláře ovlivnila, pak už nebyli nebezpeční. „Podal velmi dobrý výkon,“ chválil nováčka trenér Radim Kučera. „Martin je pracovitý. Má fyzické předpoklady k soubojům i k náběhům.“

Právě Kučera je mužem, který zásadně hýbe Macejovou kariérou. Už v Ostravě mu dal první dva ligové starty. „Hraje obrovskou roli v mém životě, ve dvaceti jsem díky němu nakoukl do ligy, teď to samé. Je to výborný trenér,“ tvrdí Macej. „Když jsem přišel na zkoušku, nepřemýšlel jsem o zadních vrátkách. Chtěl jsem to prostě zvládnout. Dal jsem tomu všechno a povedlo se to.“

Proti Karviné, jednomu z jeho bývalých klubů, kmital na kraji zálohy. „Nevadí mi hrát útočníka, ale na pravém křídle mi to vyhovuje víc.“

Odchovanec Baníku se chce mezi elitou usadit. „Plácal jsem se ve druhé a třetí lize, býval jsem zraněný. Ale věřil jsem, že jednoho dne to vyjde. Dostal jsem tuhle příležitost a chopil jsem se jí. Gól je obrovská motivace do další práce.“

V čem musel přidat? „Nižší soutěže jsou o soubojích, první liga o technické kvalitě, vyspělosti, taktice. Musí být rychlejší první dotyk i běh.“