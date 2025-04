„Oběma končí smlouvy, ale jestli zůstanou, je otázka pro dvě strany. Pro klub i hráče, potažmo jejich manažery. Jsme v kontaktu,“ přiznal Frťala, že by oba rád udržel. Gning přitom už na jaře mířil do Polska, jenže v Lodži neprošel zdravotní prohlídkou. „Bavíme se, ale dneska si nedovolím říct, jaká je jejich budoucnost.“

Když jsou fit, jsou oba postrachem soupeřů. Jásir poslední bitvu s Hradcem Králové rozhodl hlavičkou po rohu, Gning hned po něm mohl zvýšit. Senegalec i Egypťan naskočili do zápasu z lavičky. Tradičně kvůli zdravotním neduhům.

„Abu měl zase potíže se žaludkem, museli jsme ho odvézt na pohotovost. A Jásira taky postihly zdravotní problémy. Proto jsme je nemohli tolik využít, jako kdyby byli zdraví,“ prozradil kouč.

Kratina, spoluvlastník investiční společnosti Accolade, hned po své uvítací tiskové konferenci usedl za jeden stůl se sportovním vedením klubu, který koupil od sklárny AGC.

„Měli jsme tříhodinové sezení, kde jsme řešili sportovní stránku,“ vykreslil Frťala. „Máme hráče na hostování, taky hráče, kterým končí smlouvy. Otvírá se víc možností než za předchozích X let. Jsem rád, že si nás majitel vyslechl. Něco jsme si řekli, něco začínáme rozdělávat, čas hrozně rychle letí.“

Teplický fotbalista Mohamed Jásir slaví gól.

Zatímco dřív uzpůsoboval klub nákupy hráčů skromným možnostem, teď možná o trochu víc roztáhne křídla. Byť Kratina plánuje postupný, ne překotný vzestup. „Máme seznam určitých posil. Věřím, že kdyby se dva tři hráče povedlo dotáhnout, bude to pro dobro klubu.“

Teplice po zúčtování základní části obsadily 12. místo, bod jim chyběl na střední skupinu, náskok deseti mají před baráži.

„Umístění hodnotím s pokorou. Všichni jsme věděli, jak náročná bude jarní část. O podzimní bych se nechtěl bavit. Ani nechci mluvit o tom, že mít o jeden dva body víc, mohli jsme být ve střední skupině. Prostě je to realita,“ neřešil Frťala pověstné kdyby. „Tři body s Hradcem nám pomohly, abychom nadstavbu odehráli ve větším klidu.“

Už v neděli na Stínadla dorazí Dukla, a pokud ji Teplice porazí, mají záchranu v kapse. „Matematicky se dá ještě počítat se vším, my se budeme chtít soustředit na každé další utkání. Proti Dukle budeme chtít, ať zase kluci nechají na hřišti všechny síly jako v sobotu. Pak by se otevřela možnost dát prostor hráčům, o kterých možná ani ještě někdo netuší, že by šanci mohli dostat. Naše hra někdy nemá takové parametry, to všichni víme, ale přístup nás těší.“

Nejdřív záchrana, v příští sezoně rozkvět? Muži z Frťalova seznamu, pokud přijdou, by ho mohli nastartovat.