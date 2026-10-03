Teplická pohádka: sedm tisíc diváků na přípravě s Dynamem. Došlo na slzy i strach

„Utkání splnilo všechno, co jsme očekávali. Bylo velice dobré oboustranně s obrovskou podporou našich i drážďanských fanoušků,“ kochal se teplický asistent trenéra Ondřej Prášil.
Už v první minutě zápasu hraného na 2x60 minut skóroval debutující junák Matěj Federle, ve druhém poločase se trefil Jaroslav Harušťák, který se na trávníky vrací po nekonečném čekaní zaviněném zdravotními obtížemi.
„Po gólu se ocitl v objetí spoluhráčů, byly tam i slzy. Prošel si dlouhou cestu, aby mohl hrát fotbal zase na této úrovni, a my jsme šťastní. A rádi, že návrat ozdobil gólem,“ ocenil asistent.
Trenéři sklářů dali příležitost i mladíkům, které vzali na týdenní soustředění do Blšan. Z kádru se jim totiž rozutekla kupa reprezentantů. „Celý týden s námi byli na kempu, a že si někteří sáhli na zápas, je pro ně skvělé. Ne každému se povede debutovat pod takovou atmosférou,“ líbilo se Prášilovi elektrizující prostředí.
V první půli se zápas na chvíli zastavil po epileptickém záchvatu drážďanského fanouška, kterého ošetřovali a pak odvezli do nemocnice. Kotle v tu chvíli utichly. Podruhé se krátce nehrálo, když vypadla ke konci utkání část světel. Problém se vyřešil rychle, do kabin se jako při nedávné ligové bitvě se Slavií nemuselo.
„Je to trošku úsměvné. My to musíme vyřešit, není příjemné, když zápas končí tím, že vypadnou světla. Doufám, že už se to dít nebude,“ modlí se Prášil.
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Teplicím chyběl mimo jiných i Matěj Radosta, objev fotbalové reprezentace. Skláři až tolik překvapení z jeho nominace nebyli. „Když byl náš další asistent Honza Rezek u nároďáku, Radostovo jméno se objevovalo mezi těmi, o kterých se bavili. Tím, že nám vyšel úvod sezony, Rady byl velmi vidět a měl už i čísla, přišla odměna za jeho práci. Jsme na něj hrdí,“ nadchlo Prášila a spol.
Myslí si, že Radosta se může posunout ještě výš. „Jeho přednosti jsou jednoznačné, rychlost, ochota pracovat, to ho tam dostalo. Díky minutám za nároďák bude růst jeho sebevědomí. Rady ještě může udělat velký krok ve své kariéře. Zvládá konkurenci velkých týmů, asi na své jméno upozornil a zájem o něj bude.“
A to rovněž u teplického týmového pokladníka, který ho za starty v českém trikotu zkasíruje. „Kolonka reprezentační tam je, ale možná v ní bude o pár nul víc než obvykle,“ rozesmál se Prášil.
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Draho nejspíš vyjde premiéra v teplickém áčku také dorostence Matěje Federleho, jenž hned v 1. minutě svého debutu skóroval. „Jsem strašně rád za příležitost v áčku a samozřejmě i za gól. Jsou to neskutečné pocity,“ rozplýval se kapitán teplických ligových dorostenců.
Míč do sítě dopravil tečí střely Matěje Náprstka. „Hned mi z legrace říkal, že jsem mu ten gól sebral. Bylo tam trošku štěstí, ale jak se říká, byl jsem na správném místě.“
Radost měl i Federleho táta v hledišti. „Hned jsem za ním šel po zápase, byl za mě strašně rád!“ Tempo utkání mladíka překvapilo. „Bylo to všechno jiné, mnohem rychlejší. Ale pro mě obrovská zkušenost!“