V generálce v nové roli. Ljevakovič se zaučuje jako asistent Teplic

„Připravujeme ho na to, co bychom si přáli, aby dělal příští rok. To znamená třeba hrající asistent - hrající za béčko, asistent za áčko. Chceme ho převést z břehu hráče na břeh trenéra,“ vysvětloval hlavní teplický kouč v klubové televizi.

Hejkalův první pobočník Pavel Drsek v sobotu sledoval tým Příbrami, prvního teplického soupeře v nové sezoně, takže Ljevakovič dostal prostor. S kondičním trenérem Antonínem Čepkem třeba vedl rozcvičku před utkáním.

Poslední test skončil remízou 1:1, domácí šli do vedení díky Vodhánělovi, který skóroval z odraženého míče po rohu, chvíli nato srovnal také po rohu kanonýr Řezníček hlavou.

„Soupeř byl běhavý, agresivní,“ hodnotil Hejkal. „V první čtvrthodině jsme dělali zbytečné ztráty, hlavně zkušení hráči, z toho rekrutovaly standardky a z jedné gól. Pak jsme se dostali do hry.“

V základní sestavě hrál novic Heidenreich z Bergama jako dirigent tříčlenné obrany. „Mám ještě dvě okna,“ přemýšlí Hejkal, kdo v sobotní premiéře v Příbrami nastoupí. „Doufám, že do ligy dobře vstoupíme, i když začínat v Příbrami je vždycky těžké, to známe.“

Teplického záložníka Tomáše Kučeru si v ligové generálce osedlal jeden z domácích hráčů Bohemians 1905.

Na marodce je trio defenzivních mužů. „Ještě netrénuje Shejbal, z tréninku nám odešel Hošek, Knapíkovo tříselné zranění se lepší, ale na tak mladého kluka jen pomalými krůčky. Zkusíme jinou léčbu,“ plánuje Hejkal. Nehrál ani útočník Kozák, má ovšem jen lehčí šrám.