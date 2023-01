Teplice začaly i s Gningem a hecují: Cena? Nebráníme se ani 50 milionům

Šestigólový Gning, který Teplice posílil v létě z Vlašimi, se na prvním srazu hlásil spolu s ostatními. Zájemci o útočníka jen opatrně oťukávali vedení sklářů.

„Vyptávali se na něj, ale nic oficiálního nebylo. Za sportovní úsek i sám za sebe jsem rád, že tady zatím zůstává a na jaře nám pomůže, takového střelce potřebujeme. Na druhou stranu bychom po Alexi Královi zase rádi někoho prodali a udělali si opět dobré jméno, aby sem hráči chtěli chodit,“ připomněl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek českého reprezentanta, kterého žlutomodří prodali zpátky do Slavie a odtud se vydal do světa.

I Gninga si podle Vachouška bude moct dovolit český klub. „Ale potřebuje i na jaře podávat stejné výkony, aby si zájemci řekli: Má kvalitu, ukázal ji celý rok, pojďme si ho koupit. Kolikrát někdo přestoupil za 20 milionů korun a za půl roku se ho zbavovali. I z toho důvodu podle mě vyčkávají,“ uvažuje Vachoušek. „A jeho cena? Nebráníme se ani 50 milionům, to bychom si tu všichni gratulovali,“ směje se sportovní šéf sklářů.

Historicky nejlukrativnější teplické přestupy Edina Džeka do Wolfsburgu a Martina Fenina do Frankfurtu přesáhly stomilionovou hranici, jenže to už jsou patnáct let a šestnáct staré záležitosti. „I tenkrát to bylo nadstandardní, top prodeje. Větší kluby kupují hráče v mladším věku. Gningovi je čtyřiadvacet, to už musí být špičková kvalita, aby přestoupil ven,“ míní Vachoušek.

Jarošík je rád, že senegalský objev by měl dál sázet góly za jeho barvy. „Asi to není definitivní, ale jsem rád, že je tady. Stejně to cítí kabina i fanoušci. Doufáme, že naváže na podzimní výkony,“ přeje si Jarošík a těší ho také, že může počítat i s dalším produktivním útočníkem Filipem Žákem; ten se trefil dokonce sedmkrát. „Žákíňo je srdcař, ten nám nemůže utéct.“

Teplický kouč Jiří Jarošík.

Teplický trenér stál o comeback sparťanského záložníka Jana Fortelného i příchod prostějovského tahouna Vasila Kušeje, první však upřednostnil Olomouc a druhý Mladou Boleslav. „Měli jsme po podzimu některé zajímavé hráče včetně nich vytipované, byl jsem optimista. Teď jsem se vrátil a realita je jiná, ale ani ostatní extrémně neposilují. U Fortelného chápu jeho sportovní cíle, i Kušej si to zaslouží. Možná se tu objeví ještě dva hráči, chceme stopera a někoho pod hrot, desítku,“ žádá Jarošík.

Třeba se na tyhle posty prosadí testovaní hráči, vytáhlý stoper Lukáš Hušek ze Sparty, který prošel mládeží Leicesteru City, a záložník Yaya Kader Touré z karlovarské Slavie. Před odjezdem na turecké soustředění se rozhodne, zda zůstanou. Teplice také protáhly hostování beka Matěje Hybše z Plzně i pro jaro. „Naší obrannou trojku zkvalitnil, zklidnil a dodal jí zkušenost,“ pochvaluje si jeho přínos sportovní ředitel Vachoušek.

Z druholigového Varnsdorfu si klub stáhl krajního beka Matěje Radostu a poslal tam Josefa Švandu, hostování ve stejné soutěži skláři hledají i pro Jegora Tsykalu a Jakuba Křišťana, v kanadském týmu Vancouver FC by měl zakotvit Ngosu Nsunzu. Z béčka si Jarošík vytáhl Jakuba Emmera a vítal uzdravené Jana Shejbala, Soufiane Dramého a Daniela Filu, který však ještě není stoprocentně fit. „Věřím, že největší posily budou kluci, co se vrátí po zranění,“ představuje si Jarošík. Jeho celek se vydá ve čtvrtek 12. ledna do turecké Antalye, kde se postupně utká s maďarským Kecskeméti, ázerbajdžánskou Gabalou a rakouským Rapidem Vídeň.

Vedení zatím bude jednat o případném novém majiteli. Zatím klub vlastní sklárna AGC. „V průběhu ledna či února se dozvíme, zda půjdeme v jednáních se zájemci do hloubky, nebo se budeme orientovat na jiné varianty,“ prozradil ředitel Rudolf Řepka.

Prvoligové jaro zahájí Teplice v sobotu 28. ledna na stadionu Bohemians 1905.