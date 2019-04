Plán fotbalových Teplic: záchrana a útok na Evropu

„Je teď jedno, jestli přijede Příbram, nebo Sparta. Musíme jít do toho se vší vážností a pokorou. A zápas zvládnout!“ velel na klubovém webu teplický záložník Tomáš Kučera.

Teplice vs. Příbram Online reportáž v sobotu od 17 hodin

„Matematika je jasná. Když vyhrajeme, nemusíme se na nikoho ohlížet,“ uvědomuje si teplický asistent Pavel Drsek.

Před posledním kolem základní části mají nyní desáté Teplice dvoubodový náskok před trojicí pronásledovatelů Opavou, Bohemians a Slováckem. Jakákoliv výhra nad Příbramí tak znamená záchranu a jako bonus postup do skupiny o Evropskou ligu. Jiný výsledek ale skláře může srazit do bojů o záchranu.

„Ani si nechci představovat, co by se stalo, kdybychom zahučeli do skupiny o záchranu,“ obával se už po porážce v Olomouci teplický kouč Stanislav Hejkal.

A snadné to Teplice mít nebudou, i Příbrami jde o hodně. Skupina o záchranu už ji sice nemine, potřebuje se ale odlepit od 14. místa, které by ji poslalo do baráže s třetím celkem druhé ligy.

Dva ve hře o šestku, čtyři o Evropu. Základní část ligy finišuje O co jde ve 30. kole

Skláři sice mají za sebou nepříjemnou šňůru tří porážek, ovšem na Příbram umí, doma s ní šestkrát za sebou neprohráli a v posledních pěti zápasech s ní inkasovali jediný gól. Příbram sice naposledy doma uhrála remízu 1:1 s mistrovskou Plzní, venku však paběrkuje. V lize u soupeřů prohrála pět zápasů v řadě při skóre 0:13.

Teplice zase aktuálně trápí koncovka, ve třech utkáních si připsaly jediný zásah. „Na tréninku se na to zaměřujeme. Klíč vede přes standardky a lepší kombinaci ve hře,“ přemítá Drsek, který má právě standardní situace na starosti.

„Trápí nás útočná fáze, nemůžeme se dostat do koncovky, pořádně se na šance nadřeme, nepadají nám tam góly. Branky obhospodařuje jeden dva hráči. Je potřeba, aby se probudili i ostatní a abychom hráli jako tým,“ nabádá záložník Kučera.