Změna to je však příjemná, neboť rozpočet na nové tváře míval Vachoušek v posledních letech notně pohublý. S jarním příchodem podnikatele Milana Kratiny, podle magazínu Forbes 56. nejbohatšího Čecha s majetkem 9,7 miliardy korun, Teplice mohly roztáhnout křídla.

„Já sedm let pracoval s rozpočtem na posily de facto nulovým,“ přiznává sportovní šéf. „Vždy jsme si nějakým způsobem poradili. Narazili jsme na hráče, kteří nám pomohli. Že máme o malinko větší budget, neznamená, že to teď bude jednodušší. Ba naopak.“

Ostatní vědí, že Teplice už nouzí netrpí, a tak budou v rámci obchodu licitovat zprvu na vyšších cifrách. „Myslím, že to tak je a bude. Nedotýká se to jen nás, ale hlavně větších klubů. Každý chce hráče co nejvíc zpeněžit, ukázat a prodat. Byla to i naše cesta, snažil jsem se s ním nějak poprat, tak to bude dál.“

A naopak, shánět posily v bohušovském stylu „Tak, a teď si vás kúpím všecky! “ skláři neplánují. Žádná rozmařilost ani rozhazování.

„Když máme větší ekonomické jistoty, neznamená to, že budeme teď bláznit a sahat po každém hráči, co bude k dispozici,“ ubezpečuje trenér Zdenko Frťala, že přeplácet Teplice nikoho nehodlají. „Nový pan majitel nám jasně představil svoji vizi i to, jaké máme možnosti. Když se bude jednat o zajímavého hráče, budeme částku adekvátní jeho kvalitám investovat.“

Fotbalisté prvoligových Teplic na startu letní přípravy.

Ale nákupy budou mít své mantinely. „Nechceme být takoví, abychom se hned v úvodu chovali tak, že si koupíme každého, koho si umaneme. Všechno chce čas i chladnou hlavu,“ nežádá Frťala hvězdu za hvězdou.

Už teď se však Teplice v jednom případě plácly přes kapsu. Hostování brankáře Matouše Trmala z Mladé Boleslavi změnily v přestup. Za kolik, to kluby nezveřejnily, ale specializovaný web Transfermarkt jeho tržní hodnotu odhadl na 13,5 milionu korun. Což ovšem nemusí být prodejní cena.

„Každopádně je to nejnákladnější transfer za dobu, co tady působím,“ poodkrývá Vachoušek. „V té době sem chodili většinou hráči na hostování nebo zadarmo po konci smlouvy. Jsem za Trmalův příchod strašně rád, na jaře ukázal obrovskou kvalitu a klid, který přenesl na mužstvo.“

Trmal se vizitkou nejdražšího hráče Teplic poslední doby netrápí. „Poslouchal jsem to, když jsem odcházel ze Slovácka do Portugalska (údajně za 26 milionů korun), pak když jsem se vrátil z ciziny do Mladé Boleslavi, teď zase. Jsem zvyklý, hlavu si z toho nedělám,“ usmívá se gólman. „S panem majitelem jsme si na týmové večeři chvíli povykládali. Přestup je i jeho zásluha, investoval do mě. Patří mu velký dík.“

Teplický brankář Matouš Trmal na startu letní přípravy.

S plnější šrajtoflí mění Teplice i přestupovou politiku. Sice dál budou vyhlížet talenty na zápůjčku ze Sparty, Slavie či Plzně, ale už ne tak horlivě jako dosud. „V letošním létě byl řez v kádru opravdu obrovský a hráčů, kteří odešli a byli tady na hostování, bylo docela dost,“ míní Vachoušek. „Budeme se snažit, abychom jich měli čím dál míň.

Skláře kromě Trmala posílil zkušený útočník Matěj Pulkrab z Mladé Boleslavi a záložník Matej Riznič ze slovenské Petržalky. Dolaďuje se angažmá Matyáše Kozáka ze Slovácka, který už se na Stínadlech mihl.

„Odchodů bylo asi devět, příchody zatím tři a věřím, že minimálně další dvě tři posily dorazí. Po Euru U21 dořešíme, zda zůstane Kričfaluši,“ avizuje Vachoušek. „A nechceme uhnout z cesty, tedy dávat šanci mladým a neznámým hráčům.“