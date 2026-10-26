„Nemáme Haalandy, nemáme tyto typy hráčů. Nejen my, celá liga,“ zmínil kouč téměř neomylného norského fotbalového zabijáka, který patří ke světové extratřídě.
Teplice v sobotu doma uhrály jen bezbrankovou remízu s nováčkem Artisem Brno, gól Hopiho neplatil pro předchozí ofsajd, jak rozluštil VAR. Na střely celkem to bylo 22:16, na velké šance 5:2, na tyče 0:1.
|
OBRAZEM: Teplický halloween. „Boží“ dres oblékla i moderátorka, lidi děsila jeptiška
„Tohle je prostě fotbal. Všechny nás to mrzí, jednotlivce i celý tým. Ale nejsme to jen my. Například Sparta udělala extrémně kvalitního útočníka a taky si prožil špatné období,“ poukázal Frťala na Haalandova bratrance Jonatana Brunese, který se v české lize trefil jen jednou, než v neděli explodoval čtyřmi góly za Spartu proti Slovácku. „Někdy extrémně kvalitní hráč, aniž bych znevažoval sílu našich kluků, je rozdílový. Má intuici, předvídá, kam se míč odrazí.“
Během 12 podzimních kol ofenzivně obrozené Teplice vyslaly 193 střel, čili v průměru 16 na zápas, čímž se řadí do ligové špičky – je to třetí nejlepší počin po Slavii (234) a Spartě (214). Nyní se vkrádá mírná frustrace, že ze střelecké převahy nevyvěrá gólová radost. A ze skupiny o titul se skláři sklouzli na osmé místo.
„Že jsme teď za tři zápasy měli 67 střel, je známka aktivity. Naše hra je zajímavá pro lidi. Nejsme však odměněni body, musíme kluky dál podporovat, aby byli schopni nadále si šance vypracovat,“ apeloval trenér. „Pak je důležité to protrhnout. Máme období, kdy se nám to nedaří, je to téma k zamyšlení.“
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Přitom během tréninku loví tepličtí brankáři míče ze sítě často. „Kozák proti Artisu neproměnil dvě tři šance, z nichž na tréninku dává góly bez problémů. Nesmí věšet hlavu. Všichni kluci to oddřeli a šli tvrdě za vítězstvím,“ děkoval kouč. „Artis hodně posílil, má zajímavý tým, ale tři body jsme měli získat. Mít je, pohled na tabulku by byl daleko hezčí.“
V minulých sezonách bezbrankové plichty na Stínadlech nudily, nynější bavila. „Radši bych taky remízu 3:3, góly jsou koření fotbalu,“ konstatoval kouč hostů Roman Nádvorník.
Třeba koncovku na úroveň před reprezentační přestávkou pozdvihne třígólový Matěj Pulkrab. Chystá návrat po zranění. „Už má svolení stoprocentně absolvovat tréninkový proces,“ tlumočil Frťala rozhodnutí lékařů. „Příště v Liberci už na určité minuty zasáhne.“
|
Otravou se Artis nenechal otrávit. Kouč: Měli jsme strach, co to s námi udělá
A možná se brzy rozkouká i devatenáctiletý Gambijec Abdourahman Badamosi, zářijová posila z estonské ligy. Už dostává první minuty. „Hráč s takovou typologií v klubu dlouho nebyl,“ upozornil Frťala na útočníkovu výšku. „Musí se adaptovat na českou ligu, věřím, že předpoklady bude časem naplňovat. Je na správné cestě.“ To i Teplice navzdory momentálnímu období gólového sucha.
Fortelný v křečích na tiskovce. Asi pije málo magnézia, popíchl záložníka trenér
Během pozápasové tiskovky se náhle začal svíjet v křesle, obličej se mu zkřivil bolestí. „Pardon, křeč,“ omlouval se záložník Jan Fortelný po bezbrankové remíze v ligové bitvě jeho Teplic s Artisem Brno. A kouč Frťala ho pak popíchl. „Příště budeme muset vzít na tiskovku někoho jiného. Jestli Honzík dostal křeč, asi po zápase pije málo magnézia,“ cukaly koutky trenérovi.
I tahle trochu bolavá a trochu úsměvná příhoda svědčí o tom, že skláři ze sebe vymáčkli všechno, co mohli. Jen tomu chyběl gól. „Jednoduchá odpověď je, že jsme neprostřelili jejich gólmana. Měl životní zápas, vychytal nás,“ smekl Fortelný před osmnáctiletým objevem Artisu Richardem Kašíkem. „Vytvořili jsme si dost šancí, ale nejsme schopni je proměnit. Musíme zapracovat na tom, aby nám to padlo a zlomili jsme to třeba střelou zpoza vápna nebo šťastným odrazem.“
Proti ligovému nováčkovi Teplice dominovaly hlavně v první půli. „Pak se nám přizpůsobili, zareagovali na to dobře. Ve druhém poločase už nám nevycházely průnikovky, z nichž jsme si vytvářeli šance. Měli jsme z toho vytěžit víc, pak bychom si mohli s tím zápasem dělat, co jsme chtěli,“ mrzelo Fortelného.
„Jak to tak bývá, na tréninku to vychází, ale v zápasech se hledáme. Musíme brát pozitivně, že si šance vytváříme. Nehodláme panikařit, že to teď nepadá,“ nepropadá skepsi sedmadvacetiletý středopolař.
Fotbalem Teplice baví, i když momentálně góly nestřílí. „Máme nasazení, vytváříme si šance, na balonu jsme sebevědomí. Jediné, co musíme eliminovat, jsou jednoduché ztráty při přechodu do útoku, což ale vyplývá ze stylu, jakým fotbalem se chceme prezentovat.“
Žádné dusno ani výčitky v teplické kabině kvůli střelecké neefektivitě nečekejte. „My si rozhodně nic nevyčítáme, trenér nám dává do hlavy, že jsme tým, makáme za sebe, rozhodně nebudeme jeden druhého kritizovat. Ani bychom mezi sebou žádného takového hráče neakceptovali,“ zdůrazňuje odchovanec pražského Motorletu, jenž do velkého fotbalu nakoukl ve Spartě.
Ze zápasu s Artisem si sice neodnesl výhru, ale zůstane mu aspoň cenný suvenýr – speciální halloweenský dres. Teplice jich vydaly ve speciální kolekci jen 333, každému hráči jeden zůstane, druhý půjde do dražby a výtěžek na charitu. „Všem se nám líbí, je to něco, co zápas zpestří a zase ukáže na Teplice v dobrém světle. Doma si dres založím a budu si ho hlídat.“