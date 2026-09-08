Gambijec z estonské ligy. Teplice angažovaly střelce z Konferenční ligy

Badamosi se letos na evropské scéně trefil proti litevskému Hegelmannu v domácím i venkovním utkání. V estonské Meistriliize má bilanci 37 zápasů, šest branek. Dalších osm nasázel za rezervu. Předtím působil v gambijské nejvyšší soutěži v Armed Forces a Realu Banjul.
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„Abdourahman je mladý útočník, kterého jsme delší dobu sledovali a který nás zaujal svými datovými parametry i potenciálem do budoucna,“ uvedl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Je rychlý, silný, dokáže být nebezpečný v pokutovém území a zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Jsme rádi, že se nám podařilo jeho příchod v závěru přestupního období dotáhnout. Věříme, že v našem klubu může udělat další krok ve své kariéře.“
Filip Zíka, člen představenstva agentury Global Sports Agency, která hráče zastupuje, tvrdí: „Jsme rádi, že se přestup Badamosiho do Teplic zrealizoval a že do české ligy přichází parametrově zajímavý útočník, který má veškeré předpoklady v Česku uspět a pomoct Teplicím svými góly a výkony na hřišti. Celý proces přestupu byl velmi profesionální a za to patří velké díky Teplicím, estonskému Paide i našemu gambijskému partnerovi.“
Posila se Teplicím hodí, neboť v nedělním utkání ve Zlíně přišli o svého nejlepšího střelce Matěje Pulkraba. Nejdříve otevřel skóre, pak mu soupeř nešťastně přilehl ruku a musel do nemocnice. Následné vyšetření vyloučilo zlomeninu, ovšem pohmožděnina je bolestivá. Zda bude moct hrát už v nedělním hitu na Stínadlech proti Slavii, není jisté.
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Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha
Těsně před zavřením přestupového okna pro českou ligu angažovaly Teplice ještě dva hráče. Nejdříve na přestup sedmnáctiletého obránce Sebastiana Pecha ze Sparty, mládežnického reprezentanta. Po něm mladého záložníka Abdulwarise Yunuse, kterého sportovní úsek klubu objevil během inspekční cesty do Nigérie. Zaujal i na testech na Stínadlech a rozehraje se v třetiligovém béčku.