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Chance Liga 2026/2027

Gambijec z estonské ligy. Teplice angažovaly střelce z Konferenční ligy

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  17:49

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Abdourahman Badamosi, gambijský fotbalista, posílil Teplice. | foto: FK Teplice

Upozornil na sebe dvěma góly v předkole Konferenční ligy, teď má další sázet za Teplice. Fotbaloví skláři v úterý přivedli z estonského Paide Linnameeskond teprve devatenáctiletého gambijského útočníka Abdourahmana Badamosiho.

Badamosi se letos na evropské scéně trefil proti litevskému Hegelmannu v domácím i venkovním utkání. V estonské Meistriliize má bilanci 37 zápasů, šest branek. Dalších osm nasázel za rezervu. Předtím působil v gambijské nejvyšší soutěži v Armed Forces a Realu Banjul.

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„Abdourahman je mladý útočník, kterého jsme delší dobu sledovali a který nás zaujal svými datovými parametry i potenciálem do budoucna,“ uvedl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. „Je rychlý, silný, dokáže být nebezpečný v pokutovém území a zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Jsme rádi, že se nám podařilo jeho příchod v závěru přestupního období dotáhnout. Věříme, že v našem klubu může udělat další krok ve své kariéře.“

Filip Zíka, člen představenstva agentury Global Sports Agency, která hráče zastupuje, tvrdí: „Jsme rádi, že se přestup Badamosiho do Teplic zrealizoval a že do české ligy přichází parametrově zajímavý útočník, který má veškeré předpoklady v Česku uspět a pomoct Teplicím svými góly a výkony na hřišti. Celý proces přestupu byl velmi profesionální a za to patří velké díky Teplicím, estonskému Paide i našemu gambijskému partnerovi.“

Posila se Teplicím hodí, neboť v nedělním utkání ve Zlíně přišli o svého nejlepšího střelce Matěje Pulkraba. Nejdříve otevřel skóre, pak mu soupeř nešťastně přilehl ruku a musel do nemocnice. Následné vyšetření vyloučilo zlomeninu, ovšem pohmožděnina je bolestivá. Zda bude moct hrát už v nedělním hitu na Stínadlech proti Slavii, není jisté.

Fotbalista budoucnosti. Teplice přivedly ze Sparty sedmnáctiletého obránce Pecha

Těsně před zavřením přestupového okna pro českou ligu angažovaly Teplice ještě dva hráče. Nejdříve na přestup sedmnáctiletého obránce Sebastiana Pecha ze Sparty, mládežnického reprezentanta. Po něm mladého záložníka Abdulwarise Yunuse, kterého sportovní úsek klubu objevil během inspekční cesty do Nigérie. Zaujal i na testech na Stínadlech a rozehraje se v třetiligovém béčku.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 7 5 2 0 21:5 17
2. FC Slovan LiberecLiberec 7 5 1 1 10:4 16
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 6 4 2 0 15:6 14
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 7 4 1 2 13:8 13
5. FK TepliceTeplice 7 4 1 2 15:13 13
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 7 4 1 2 10:9 13
7. FK JablonecJablonec 6 3 1 2 7:6 10
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 6 3 1 2 6:6 10
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 6 2 3 1 14:12 9
10. AC Sparta PrahaSparta 7 3 0 4 13:12 9
11. FC Baník OstravaOstrava 6 3 0 3 4:10 9
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 1 3 2 6:9 6
13. SK Artis BrnoArtis Brno 7 1 1 5 6:16 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 7 0 3 4 5:12 3
15. FK PardubicePardubice 7 0 2 5 5:12 2
16. FC ZlínZlín 7 0 0 7 6:16 0
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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Gambijec z estonské ligy. Teplice angažovaly střelce z Konferenční ligy

Abdourahman Badamosi, gambijský fotbalista, posílil Teplice.

Upozornil na sebe dvěma góly v předkole Konferenční ligy, teď má další sázet za Teplice. Fotbaloví skláři v úterý přivedli z estonského Paide Linnameeskond teprve devatenáctiletého gambijského...

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