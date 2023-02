Slavia? Jako Sověti v hokeji, zní z Teplic. Pomůže jim posila Pleštil

„Slavia bude jednoznačně favoritem, my outsiderem, o tom se nemusíme vůbec bavit. Možná je to jako dřív, když hrál Sovětský svaz hokej. Dal se porazit jednou z deseti zápasů. Ale nemůžeme jít do utkání s tím, že prohrajeme, tak to prostě ve sportu nejde. Každý zápas chceme vyhrát, takže i ten, ve kterém jsme jasný outsider,“ nevzdává se teplický asistent trenéra Tomáš Hunal.

Proti jeho týmu nemluví jen děsivá bilance z úvodních tří jarních kol, 0 bodů a skóre 1:9. Ke všemu chybí i řada opor. Vykartovaní jsou Kučera a Hybš, zranění Vondrášek, Jukl a nově i Knapík. „Máme další kluky, kteří se můžou ve velkém zápase ukázat. Oni teď musí prokázat, že mají na základ, je to pro ně velká motivace,“ burcoval Hunal na klubovém webu.

Aspoň jedna dobrá zpráva, Teplice těsně před koncem přestupního termínu získaly posilu do záložní řady Dominika Pleštila, který zde bude hostovat z Jablonce. Se Slavií má hodně čerstvou zkušenost, před pár týdny byl v Edenu u debaklu Jablonce 1:5. „Je rozdíl hrát na Slavii, nebo doma. Tady je větší šance uspět. Slavia je nejlepší klub u nás, ale pokusíme se něco urvat,“ slibuje čerstvá posila.

Jenže ligový lídr má úžasnou sérii, naposledy prohrál 9. října v Olomouci, od té doby posbíral osm výher v řadě. Naposledy doma zdolal 2:0 Brno. „Pokud chceme uspět, musíme dělat co nejméně chyb, být dobře organizovaní. A mít štěstí. Jiná cesta není,“ tuší Hunal.

Neleštit lavičku, přání Pleštila

V prvoligovém Jablonci na jaře leštil lavičku, proto fotbalista Dominik Pleštil kývl na půlroční hostování v Teplicích. Paradox: se starým klubem se loučil zápasem proti Slavii, v novém může proti Slavii debutovat.

Trénink fotbalistů Teplic, na snímku uprostřed čerstvá posila Dominik Pleštil z Jablonce.

„My prohráli v Edenu 1:5, tak jsem moc nezjistil, co na Slavii platí,“ smál se novic na klubovém webu sklářů. Do zápasu koncem ledna naskočil jako střídající hráč.

Pleštilova kariéra za zadrhla, přitom loni stál před životní výzvou, proklepával si ho Bodö/Glimt. „Jenže jsem v Norsku neprošel zdravotními testy, zhatil to covid. Byl jsem z toho špatný, ale jsem mladý, snad ještě nabídka přijde,“ věří 23letý hráč.

Ostatně, zdravotní trable zčásti můžou i za jeho letošní slabší bilanci v lize, naskočil jen do čtyř zápasů. „Přišel nový trenér,“ zmínil nástup Davida Horejše, „a nějak to nešlo, nedokážu sám pořádně odpovědět proč. Bylo to složité. Měl jsem zdravotní problémy, nebyl to dobrý půlrok. Hlavně z mé strany.“

Ze zápalu plic a covidu se sbíral těžce. „Dlouho trvalo, než jsem se dal do kupy. Na podzim jsem měl natažený břišní sval. Ale teď už jsem zdravý na sto procent a těším se na trávník. Věřím, že v Teplicích budu hrát a pomůžu týmu se vyhrabat ze spodku tabulky.“

Zkušeností má záložník dost, v pěti sezonách nastoupil do 78 ligových utkání a dal čtyři góly, starty sbíral i v pohárech. „Pod panem Radou jsem byl pravý krajní záložník. Ale budu hrát tam, kam mě pan trenér dá, kde mě potřebuje tým.“

Bleskový přesun přivítal. „Bylo to rychlé. V úterý po tréninku mi to klub řekl, mluvil se mnou i pan Pelta a bylo to hotové. Může to pomoct oběma stranám. V Teplicích si chci říct v tréninku o šanci na základní sestavu. Líbí se mi tady, všichni jsou tu milí a hodní.“