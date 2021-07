Teplice, fotbalový outsider. Snad to hráče naštve, věří trenér

„Nikdo nechce hrát o záchranu a tyhle prognózy mohou být pro hráče hnací motor a jeden z impulzů dokázat, že tahle sezona bude jiná. Snad se hráči zdravě naštvou a budou předvádět jiné výkony i výsledky než loni,“ věří teplický trenér Radim Kučera před startem prvoligové sezony.

„Snažili jsme se přivést hráče, kteří okysličí a oživí tým. Mužstvo kvalitu má, snad se nám budou vyhýbat zranění a budeme inkasovat méně hloupých gólů po individuálních chybách, které nás sráží. Chceme se prezentovat v jiném světle než v minulé sezoně a prognózy sázkovek vyvrátit,“ přeje si trenér.

Ani šéf představenstva Pavel Šedlbauer nesouhlasí s tím, že by Teplice měly bojovat jen o záchranu.

„Jsem optimista. Myslím si, že máme zdroje a hráče na to, abychom mohli hrát v klidnější části tabulky. Je jasné, že pokud nás sázkovky viděly hrát v závěru sezony, asi nás nemohou tipovat na vítěze, ale nejsme ztotožnění s tím, že jsme outsider,“ říká Šedlbauer.

Jenže ani letní příprava nesignalizovala, že by se Teplice zlepšovaly. „Když se nevyvarujeme individuálních chyb, to pak trenér může hráčům malovat taktiku, jak chce. Když v každém zápase po hrubce prohráváte do 10. minuty 0:1, to se pak hraje těžce každému. Tohle musíme vymazat,“ velí sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Přivést by chtěl ještě dva hráče. Jedním z nich je záložník Jan Fortelný, jenž v Teplicích hostoval ze Sparty už na jaře. „Máme od Sparty příslib, že od příštího týdne by tady mohl být. A věřím, že se nám povede dotáhnout i druhý příchod.“

České Budějovice vs. Teplice Online reportáž v neděli od 16 hodin

Teplice ovšem přiznávají, že nejsou v lehké ekonomické situaci. Jejich majitel AGC jim v době covidové pandemie pokrátil podporu o 15 milionů korun, tedy o 50 procent. „Byl jsem v sídle firmy v Bruselu a v následujících měsících snad dojde k posunu, náznaky pozitivního přístupu tam byly. Zástupci firmy sem chtějí v polovině září přijet a osobně se přesvědčit, jak to tady funguje. Už to je dobrá zpráva. Dobře se připravíme, abychom jim to co nejlépe odprezentovali,“ slibuje Šedlbauer.

Do podzimní části 1. ligy skláři vstoupí v neděli v Českých Budějovicích. „Domácí prošli velkou obměnou kádru, mají ambiciózní tým. My se ale popereme o co nejlepší výsledek. K tomu musíme pracovat hlavně v defenzivě daleko lépe než loni. Už žádné rance jako od Slavie, Sparty či Plzně. Musíme být mnohem zarputilejší, nenabízet soupeřům góly. Dát nám branku musí být pro každého mnohem těžší,“ velí Kučera.Mezitím skláři sehnali staronového generálního partnera, klub bude znovu podporovat Bílinská kyselka.