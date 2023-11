Kdo se bojí, nesmí do lesa, říká Frťala. Teplice touží ukončit sérii bez gólu

Odvážnému štěstí přeje, říká se. I Frťala tuší, že ho Teplice budou potřebovat. „Boleslav má aktuálně možná nejlepší formu v lize. Má ji podpořenou nejen výkony, ale i výsledky. Přijede k nám jeden z nejsilnějších možných protivníků, ale na každého soupeře něco platí,“ nepanikaří kouč.

Teplice - Boleslav Sobota 15.00 online

Jeho skláři už také mockrát dokázali, že to na silné týmy umí. Letos Stínadla nedobyl nikdo ze silné trojky Sparta, Slavia, Plzeň. Aktuálně však Teplice trápí již zmíněná série bez vstřeleného gólu.

„Chce to větší odvahu, sebevědomí, aktivitu. Nikdo se nesmí bát jít do situací, které sice bolí, ale přináší ve vápně zajímavé situace. Snad si kluci si vezmou k srdci kritiku, která byla i z naší strany,“ naznačil jindy klidný Frťala, že musel bouchnout do stolu.

Teplice už spadly na 11. místo, tedy do záchranářské skupiny. A pouhých 10 branek, které nastřílely, je řadí na úplné dno ligy. To třetí Boleslav má již 30 zásahů na kontě a lepší je jediná Sparta.

„Na koncovce se snažíme pracovat, snad se konečně prosadíme. Určitě nám chybí zranění útočníci Gning, Fila i Jásir, kteří dokázali dávat góly, ale na druhou stranu žádný tým nemůže spoléhat pouze na útočníky. Zodpovědnost na sebe musí vzít jiní,“ vyzývá trenér.

Zápas startuje na Stínadlech v sobotu v 15 hodin.