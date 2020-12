Sezona se láme, tuší v Teplicích. Jak odstartuje svou misi trenér Kučera?

Skláři se souží, stejně jako jejich nedělní hostitel ukořistili jen dvě prvoligové výhry. A doplatil na to trenér Stanislav Hejkal. Minulou neděli po čtyřech porážkách v řadě ho vedení klubu odvolalo.

I Kučera má těžkosti, po Hejkalovi převzal zaplněnou marodku. Naposledy proti Spartě chyběla víc než půlka základní sestavy, i teď musí absentovat třeba brankář Grigar, stoper Heidenreich nebo útočník Řezníček. „Potíže má každý, musíme se s tím vypořádat,“ neskuhrá Kučera, který už v lize trénoval ostravský Baník.

Boleslav - Teplice Neděle 16.00 online

Šestibodové Teplice nejsou v sestupové zóně jen díky lepšímu skóre, ale záložník David Černý si uvědomuje, že hůř ještě být může. „Bude to pro nás zápas pravdy,“ uvedl Černý pro klubový web.



„Neříkám, že se tím zlomí celá sezona, ale lámat se to bude. Musíme už body začít sbírat, situace začíná být kritická. Nikdo v Teplicích si nepřeje být takhle dole. S kádrem, který máme, na dno nepatříme. Pokud se chceme zvednout, je nejvyšší čas,“ velí.

Nový teplický trenér Radim Kučera (vlevo) po podpisu smlouvy se sportovním ředitelem klubu Štěpánem Vachouškem.

Jako obvykle, i na Stínadla přinesla trenérská rošáda impuls. „Zatím to má hlavu a patu, náboj, děláme i nové věci. Věřím, že to bude pro dobro Teplic,“ přeje si Černý konec černých časů.

Kučerovým úkolem je vyvést skláře z nebezpečného pásma, nejlépe do horní poloviny tabulky. Vyšší ambice deklarovala i Mladá Boleslav, ale taky jí to skřípe. „Boleslav o dva body výš než my, taky si představovali sezonu jinak,“ vnímá Kučera.

„Jedeme tam uhrát co nejlepší výsledek, který by nás uspokojoval. Porveme se o to. Je určitě lepší, že Mladá Boleslav není v úplně top formě, což by pro nás bylo těžké. Oni to potřebují zvládnout, my taky, očekávám tuhý boj. A věřím, že si z něj něco odneseme.“

Pokud výhru, bude pro Teplice první z mladoboleslavského stadionu od roku 2013.