Teplický kouč Jarošík před bitvou ze dna: Když Karviná prohraje, může to zabalit

Oba nedělní soupeři, na podzim utrápení, na jaře rozkvetli. Karviná šokovala výhrou na Slavii a pak doma remizovala s Jabloncem. Na konkurenty ztrácí osm bodů. Teplice shrábly plný počet šesti bodů, když porazily doma Bohemians a senzačně i venku Ostravu, a vyskočily čtrnáctou pozici, která ovšem stále znamená baráž.

„Je pravda, že nejsme na takové série zvyklí,“ líbí se Jarošíkovi čtyři vítězství z posledních pěti zápasů. „Doufám, že to bude v pohodě, určitě tam bylo spoustu emocí, protože takovým způsobem, co se povedl nám v Ostravě, už se dlouho nevyhrálo.“

Přesto velí: zlepšit výkon oproti domácí partii s Bohemians! „Hrát do plných moc týmů neumí, je to tak nejen v naší lize. Člověk pak vypadá hloupě, jako že si neumí ani přihrát, soupeř trestá z brejků. Musíme být proto vzadu dobře organizovaní. Asi to nebude moc koukatelné, stejně jako to nebylo s Bohemkou před dvěma týdny. Ale chceme se prezentovat lepším výkonem,“ avizuje Jarošík na klubovém webu.

Nohama stojí dál pevně na trávníku. „Teď to bylo v Ostravě týmové, odbojované. Proti Karviné ale budeme muset přidat nadstavbu, dostávat se víc do šancí než s Bohemkou. Já nemám rád velké chválení po dvou zápasech.“

Po úspěchu na Baníku si Jarošík pochvaloval, že má konkurenceschopný tým. „Každý trenér to má rád. Dá se vzít hráč z lavičky, podá dobrý výkon. Zatím se nám daří, nemáme nemocné hráče. Už se vrací i Trubač, který prodělal covid. Uvidíme, jak to v neděli po devadesáti minutách bude.“

Kvůli konkurenci Stínadla zatím na půl roku opouští záložník Štěpán Krunert. V Teplicích hostoval z pražské Dukly, teď v rámci subhostování posílí druholigovou Vlašim. „Začátek měl u nás Štěpán dobrý, ale během závěru podzimu došlo k poklesu formy a vypadl ze základní rotace kádru, na vylepšení jeho pozice to nevypadalo ani během přípravy a startu jarní části, proto jsme se dohodli na jeho subhostování ve Vlašimi, aby měl herní vytížení,“ uvedl teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek. Opce sklářů na případný Krunertův přestup stále platí.

Střetnutí s Karvinou vypukne na teplickém stadionu v neděli ve tři odpoledne.