Teplice drtí tlak. Rozdíloví hráči ho ale musí zvládat, má jasno kouč

7 let nespadly Teplice na poslední místo ligové tabulky, naposledy v listopadu 2012 po porážce 2:3 v Ostravě

„Utkání od nás bylo nervózní, ale takové tyhle zápasy jsou. Bude to čím dál těžší, musíme si na to zvyknout. Ale doufám, že si nebudeme zvykat na to, že jsme poslední,“ zhrozil se.



Složité entrée do první ligy a ještě k tomu odložený zápas s Mladou Boleslaví. Kromě výkonů i tohle dostalo skláře do potíží. Mají sedm zápasů a pouhých šest bodů. „Kdybychom s Mladou Boleslaví hráli, vůbec třeba dole nejsme a nikdo neřeší, že jsme poslední,“ vnímá Jeřábek. „Těžké zápasy venku a nejtěžší doma, tedy Slavii a Plzeň, máme za sebou. Karviná byla soupeř, kterého jsme nutně potřebovali porazit.“

Nepovedlo se. „Možná někdy tenhle bod bude dobrý, ale momentálně je to strašně málo. Jsem v Teplicích dlouho a nepamatuju, že bychom byli poslední,“ děsí tabulka kapitána Admira Ljevakoviče. Naposledy skláři trčeli na dně před sedmi lety. „Vytvořili jsme si toho málo, abychom zápas zvládli. Potřebovali jsme víc trpělivosti, obehrávání do vápna, být na balonu. V první půli jsme byli nervózní, pak jsme měli tlak.“

Kouč Stanislav Hejkal čeká víc od nosných mužů sestavy. „V prvním poločase jsme nehráli dobře. Hlavně klíčoví hráči středu pole Žitný, Kučera, Trubač, Moulis, to jsou fakta. V zápase o všechno, který je o jednom gólu, musí být rozdíloví hráči vidět,“ apeluje. „Po přestávce jsme se zvedli, ale jestli nám svazuje nohy, že máme jen šest bodů...“

Už pohled na skóre prozrazuje, kde Teplice tlačí bota. „Musíme začít dávat góly. Čtyři v sedmi zápasech je dost málo,“ ví Jeřábek. „Útěchou je, že nám Karviná žádný nedala, aspoň nám neodskočila.“

Pod tlakem jsou na hřišti podráždění hráči, kteří se škorpí i mezi sebou, a realizační tým. Hejkal po zápase nadával rozhodčím a jako první trenér v historii české ligy dostal červenou kartu.

„Všechno souvisí se situací v tabulce. Když jsem viděl los, věděl jsem, že to bude složité. Ale my nezvládli ani Karvinou, předtím Zlín, Olomouc. Teď už kola ubývají, my ty body nemáme. Máme odloženou Mladou Boleslav. Ale zvládneme ji? Mezi dohrávkou jsou Liberec a Slovácko. Strašně těžké. Hráči si to uvědomují, pak to na nás všech leží,“ cítí Hejkal. „Ale nechci je za to omlouvat. Od toho jsou tady rozdíloví hráči, aby tyto těžké situace zvládali.“

Sportovní ředitel Štěpán Vachoušek kouči za jeho vyloučení nevyčinil. „Červená karta pro trenéra není ideální, ale ty emoce jsou na místě a k fotbalu patří,“ pravil smířlivě. „Musíme se vzchopit. Po reprezentační pauze nás čekají tři těžké zápasy plus pohár, musíme je zvládnout.“

Možná už bez tahouna Jakuba Hory, kterého lanaří Slavia. A s posilou? „Hledáme typy, které by nám pomohly. Buldoky. Každý tým si těchhle hráčů váží, uvidíme, jak to dopadne. Na přestupním trhu nespíme, chceme jednoho dva hráče přivést,“ přiznal Hejkal.

Třeba pomůžou peníze z přestupu Alexe Krále z pražské Slavie do Spartaku Moskva. U sklářů kopal ještě loni na podzim a z transferu za 310 milionů korun by měli taky získat podíl. „Je dobře, že odešel, za ty výkony si to zasloužil. Jestli z toho bude pro Teplice profit, nebo ne, to si nechám pro sebe,“ neprozradil Vachoušek, kolik klub utrží.

Teplice v sobotu 14. září nastoupí v Liberci, ve středu 18. září je čeká dohrávka s Mladou Boleslaví.