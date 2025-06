Teplice mají kompletně nový útok, třetí ofenzivní posilou je Náprstek

„Matěj je ofenzivní typ hráče, který má dobrý pohyb, rychlost a výbornou levou nohu. Snad si produktivitu z jarní části druhé ligy přenese i k nám na Stínadla,“ věří teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Náprstek na jaře v druholigové Chrudimi nastřílel ve 13 zápasech 7 gólů, hostoval tu z Hradce Králové. Do Teplic přichází jako kmenový hráč. „Je to pro mě opravdu zásadní, pokud má hráč zázemí a platnou smlouvu, je to pro každého lepší. Navíc jsem z regionu, to také hrálo roli,“ řekl klubovému webu 21letý rodák z Litoměřic.

S fotbalem na severu začínal, ale už 12 letech přestoupil do Slavie a jako dorostenec odešel do Norimberku, kde se dostal i do dospělého rezervního týmu. Po návratu do Česka působil v Jablonci a v Hradci Králové, v české nejvyšší české soutěži má na kontě 19 startů a 3 branky. Česko reprezentoval ve výběrech U15 až U17.

Ofenziva je v Teplicích kompletně nová, Pulkrab, Kozák a Náprstek nahradili odcházející Egypťana Jásira se Senegalcem Gningem. „Nevím, jestli je to nějaká výhoda, že jsme tu všichni noví, ale máme stejnou startovací čáru. Snad svou šanci chytím,“ doufá Náprstek.