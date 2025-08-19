Teplice mají náhradu za Kričfalušiho, z Košic získaly slovenského mladíka Jakubka

„Jakub je mladý a perspektivní, už dnes má mezinárodní zkušenosti. Věříme, že v české lize potvrdí svůj talent a stane se pevnou součástí naší sestavy,“ věří posile teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Jakubko by mohl na Stínadlech nahradit Ondřeje Kričfalušiho, jehož začátkem srpna z Teplic zpětně vykoupila Slavia a nyní jedná o jeho prodeji do zahraničí.
Slovenský zadák prošel mládežnickými celky Tatranu Prešov, FK Poprad a FC Košice, kde si v roce 2023 odbyl debut v nejvyšší slovenské soutěži. V dresu Košic odehrál přes třicet ligových utkání a další pohárová, v sezoně 2023/24 sbíral zkušenosti také během hostování v Petržalce, kde si zahrál i s dalším letním teplickým rekrutem Matejem Rizničem.
Jeho výkony mu vynesly pravidelné nominace do slovenské reprezentační jednadvacítky, za kterou odehrál také všechny tři zápasy na domácím evropském šampionátu.
Celkem za jednadvacítku nastoupil již k 15 utkáním a může za ni hrát ještě v následujícím kvalifikačním cyklu. V Košicích okusil kromě domácích soutěží také předkolo Konferenční ligy. „Na přestup do Teplic se moc těším. Česká liga je pro mě velká výzva a krok dopředu v kariéře. Snad se rychle adaptuji a pomůžu klubu,“ doufá teplický nováček.