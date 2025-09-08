Chance Liga 2025/2026

Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se i Fortelný výměnou za Sedláčka

  15:15aktualizováno  15:59
Na mizerný vstup do prvoligové sezony reagují fotbalové Teplice posilováním. Z Mladé Boleslavi získali skláři sedmadvacetiletého záložníka Daniela Marečka. Odchovanec pražské Sparty a bývalý mládežnický reprezentant přichází na přestup. Zároveň klub dotáhl výměnu, vrátil se Jan Fortelný z Jablonce za Richarda Sedláčka.
Boleslavský Daniel Mareček odstartoval gólové žně ve Zlíně.

Boleslavský Daniel Mareček odstartoval gólové žně ve Zlíně. | foto: Luděk Ovesný, MAFRA

Záložník Mladé Boleslavi Daniel Mareček si zpracovává míč v zápase s...
Milan Havel padá přes boleslavského Daniela Marečka.
Daniel Mareček ze Slovácka (na kolenou) dostává od sudího červenou kartu.
Daniel Mareček posílá svou brankou Slovácko do vedení.
„Daniel je hráč, který do naší zálohy přinese kreativitu, tah na branku a zároveň zkušenosti z těžkých ligových utkání. Jsme přesvědčeni, že jeho příchod posílí naši konkurenceschopnost a nabídne trenérovi další varianty ve středu pole,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Mareček sbíral prvoligové starty v dresech Slovácka a Bohemians, nejvýraznější stopu zanechal v Mladé Boleslavi. V sezoně 2023/24 za ni nastřílel sedm gólů. Celkem jich dal 16 ve 123 ligových utkáních. V aktuálním ročníku nastoupil čtyřikrát a zapsal si dvě asistence. Za Spartu v nejvyšší soutěži nenaskočil.

Odevzdané Teplice. A Trubač? Dokud je tu, měl by podávat jiné výkony, říká Frťala

„Jednoznačně mě oslovila komunikace s trenérem. V Mladé Boleslavi jsem nehrál poslední dobou na svém postu a z Teplic jsem cítil velký zájem. Měl bych dostat možnost hrát na své pozici středního záložníka a pomoci klubu dostat se tam, kam patří,“ svěřil se hráč.

Bude druhým nositelem příjmení Mareček na Stínadlech, o osm let starší Lukáš nastupuje jako defenzivní záložník či obránce.

Chvíli po Marečkově příchodu oznámilo vedení klubu další transfer, vítá Fortelného z Jablonce, kam poslalo dalšího záložníka Richarda Sedláčka. „Honza Fortelný se vrací do prostředí, které dobře zná a kde dokázal, že je schopen být rozdílovým hráčem. Věříme, že jeho energie a ofenzivní nápady nám pomohou,“ osvětlil návrat sportovní ředitel Vachoušek.

Skláři jsou v prvoligové tabulce předposlední, z úvodních šesti zápasů vyhráli jediný.

