Druhý Mareček v Teplicích, boleslavský. Vrací se i Fortelný výměnou za Sedláčka

„Daniel je hráč, který do naší zálohy přinese kreativitu, tah na branku a zároveň zkušenosti z těžkých ligových utkání. Jsme přesvědčeni, že jeho příchod posílí naši konkurenceschopnost a nabídne trenérovi další varianty ve středu pole,“ uvedl v tiskové zprávě sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Mareček sbíral prvoligové starty v dresech Slovácka a Bohemians, nejvýraznější stopu zanechal v Mladé Boleslavi. V sezoně 2023/24 za ni nastřílel sedm gólů. Celkem jich dal 16 ve 123 ligových utkáních. V aktuálním ročníku nastoupil čtyřikrát a zapsal si dvě asistence. Za Spartu v nejvyšší soutěži nenaskočil.
„Jednoznačně mě oslovila komunikace s trenérem. V Mladé Boleslavi jsem nehrál poslední dobou na svém postu a z Teplic jsem cítil velký zájem. Měl bych dostat možnost hrát na své pozici středního záložníka a pomoci klubu dostat se tam, kam patří,“ svěřil se hráč.
Bude druhým nositelem příjmení Mareček na Stínadlech, o osm let starší Lukáš nastupuje jako defenzivní záložník či obránce.
Chvíli po Marečkově příchodu oznámilo vedení klubu další transfer, vítá Fortelného z Jablonce, kam poslalo dalšího záložníka Richarda Sedláčka. „Honza Fortelný se vrací do prostředí, které dobře zná a kde dokázal, že je schopen být rozdílovým hráčem. Věříme, že jeho energie a ofenzivní nápady nám pomohou,“ osvětlil návrat sportovní ředitel Vachoušek.
Skláři jsou v prvoligové tabulce předposlední, z úvodních šesti zápasů vyhráli jediný.