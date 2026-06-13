Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek

„Artema jsme měli v hledáčku delší dobu. Prošel detailní datovou analýzou, která potvrdila řadu parametrů, které u mladých hráčů hledáme. Zaujala nás jeho schopnost zakončení, práce v presinku i potenciál dalšího růstu. Jeho strop může být hodně vysoko,“ věří teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.
Talentovaný ofenzivní hráč přichází z lotyšského BFC Daugavpils, kde na sebe v posledních měsících výrazně upozornil svými výkony i střeleckou produktivitou. Navzdory nízkému věku už pravidelně nastupoval ve Virslize a jeho bilance v jarní části je pět branek a tři asistence.
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Díky výšce 190 centimetrů je silný v osobních soubojích i ve hře ve vzduchu, zároveň ale dokáže být nebezpečný v přechodové fázi a práci s míčem. Jeho příchod je dalším výsledkem práce analyticko-skautského oddělení FK Teplice, které hráče monitorovalo několik měsíců.
„Jsem velmi šťastný, že můžu být součástí Teplic. Je to klub s tradicí a jasnou vizí. Chci na sobě dál pracovat, pomáhat týmu a ukázat fanouškům, co ve mně je,“ řekl po podpisu smlouvy Garzha.
Vzhledem k tomu, že lotyšská liga se hraje systémem jaro - podzim, čekají Garzhu v následujícím týdnu ještě dva zápasy za jeho původní domovský celek, pak se připojí k teplickému týmu na start přípravy na nový ročník Chance Ligy.