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Chance Liga 2025/2026

Ukrajinský talent Garzha posílil Teplice. Strop může mít vysoko, věří Vachoušek

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  13:14
Fotbalové ligové Teplice představily první letní posilu. Na Stínadla přestupuje čerstvě devatenáctiletý ukrajinský ofenzivní záložník Artem Garzha. S jedenáctým týmem letošní české nejvyšší soutěže podepsal víceletou smlouvu.

Artem Garzha posílil prvoligové Teplice. | foto: www.fkteplice.cz

„Artema jsme měli v hledáčku delší dobu. Prošel detailní datovou analýzou, která potvrdila řadu parametrů, které u mladých hráčů hledáme. Zaujala nás jeho schopnost zakončení, práce v presinku i potenciál dalšího růstu. Jeho strop může být hodně vysoko,“ věří teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

Talentovaný ofenzivní hráč přichází z lotyšského BFC Daugavpils, kde na sebe v posledních měsících výrazně upozornil svými výkony i střeleckou produktivitou. Navzdory nízkému věku už pravidelně nastupoval ve Virslize a jeho bilance v jarní části je pět branek a tři asistence.

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Díky výšce 190 centimetrů je silný v osobních soubojích i ve hře ve vzduchu, zároveň ale dokáže být nebezpečný v přechodové fázi a práci s míčem. Jeho příchod je dalším výsledkem práce analyticko-skautského oddělení FK Teplice, které hráče monitorovalo několik měsíců.

„Jsem velmi šťastný, že můžu být součástí Teplic. Je to klub s tradicí a jasnou vizí. Chci na sobě dál pracovat, pomáhat týmu a ukázat fanouškům, co ve mně je,“ řekl po podpisu smlouvy Garzha.

Vzhledem k tomu, že lotyšská liga se hraje systémem jaro - podzim, čekají Garzhu v následujícím týdnu ještě dva zápasy za jeho původní domovský celek, pak se připojí k teplickému týmu na start přípravy na nový ročník Chance Ligy.

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MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 1 1 0 0 2:0 3
2. Jižní KoreaJižní Korea 1 1 0 0 2:1 3
3. ČeskoČesko 1 0 0 1 1:2 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 1 0 0 1 0:2 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. KanadaKanada 1 0 1 0 1:1 1
2. Bosna a HercegovinaBosna 1 0 1 0 1:1 1
3. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. USAUSA 1 1 0 0 4:1 3
2. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. ParaguayParaguay 1 0 0 1 1:4 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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