Třináctka v sestavě, Teplice bez výhry. Mrzí mě to, klopí oči Sedláček

Během podzimu nabíral kondici, rozkoukával se a občas naskakoval jako žolík, v derniéře proti Slavii už hrál od začátku a pomohl ukončit neporazitelnost sešívaných.

„Můj začátek v základu se Slavií byl super.“ Nejspíš i proto má od startu jara už pevné místo ve výběru kouče Zdenka Frťaly. „Jsem za to moc rád. Po fyzické stránce se cítím výborně, chci k tomu přidat větší kvalitu na útočné polovině, abych byl víc nebezpečný,“ předsevzal si.

Jako nevelkému hráči mu svědčí spíš technická hra, styl Teplic mu přesto sedí. „Myslím, že na jaře se ukazuje, že jsme schopní hrát i pohledný fotbal, i když tomu zatím chybějí góly. A nemám ani problém, když se hraje víc fyzicky. Výšku na odražené míče nemám, ale snažím se to využít ve svůj prospěch. Přidat tomu něco extra, abychom měli nějakou výstavbu,“ dal si za úkol 173 centimetrů vysoký středopolař.

Jaro Teplice rozjely remízou 1:1 v Karviné, pak prohrály v Mladé Boleslavi 1:2 a naposledy doma nestačily na favorita Plzeň 0:2.

„Hlavně v první půli jsme měli zbytečně moc velký respekt, dvakrát jsme propadli, dali nám úplně zbytečně dva góly. Ve druhém poločase jsme ukázali, že se s nimi dá hrát, ale moc nebezpeční jsme nebyli. To nás zatím na jaře trápí,“ pozoruje Sedláček. „Týmy jako Plzeň dají gól ze dvou tří šancí, my se na své příležitosti nadřeme, ale pak nám to z nich stejně nespadne.“

Komplikací v útočném snažení je i ztráta nejlepšího střelce Abdallaha Gninga, jehož agent si nejspíš vyvzdoroval přestup do polské Lodže. Obě strany se rozkmotřily.

„Seběhlo se to rychle, my jsme neměli možnost to nějak řešit. Blížil se zápas a my se soustředili na něj. Musíme to brát tak, jak to je,“ nepitvá se v ostře sledované kauze rodák z Rumburku. „Abu je silný hráč, to víme. Dokáže góly dávat. Musíme věřit, že ho nahradíme.“

Bez gólů se Teplice k výhrám neprostřílejí. V sobotu hrají v Ostravě, týden nato hostí v klíčové bitvě Pardubice, pak cestují na Duklu.

Richard Sedláček, posila fotbalových Teplic, s ředitelem klubu Rudolfem Řepkou (vlevo) a sportovním ředitelem Štěpánem Vachouškem.

„S Plzní jsme se po špatné první půli hodně zvedli, v předchozích dvou zápasech jsme byli jasně lepší, jen k těm šancím se strašně těžko propracováváme. Na tom musíme zapracovat, aby se naše snaha projevila v gólech,“ burcuje Sedláček svůj nový tým.

Skláři jsou třináctí, tedy těsně nad baráží, ale zatím s uklidňujícím náskokem sedmi bodů na Pardubice. Od skupiny o Evropu je dělí pět bodů. „Měli jsme těžký los, ale sami si ukazujeme, že můžeme hrát s každým. A budu se opakovat, je to o šancích. Musíme být důraznější. Mladá Boleslav i Plzeň nám to ukázaly. Z toho pohledu je jarní bilance smutná,“ želí Sedláček.

Pomůže číslo 13 nešťastné teplické statistiky otočit ve šťastné?