Naštelovat hlavy! Fotbalovost musí stranou. Tepličtí se léčí z ostudy

„Kluci se musí dát dohromady, zahodit předešlé zápasy za hlavu. Hlavně ten domácí s Baníkem, který se nám ve druhé půli nepovedl,“ zmínil asistent teplického trenéra Tomáš Hunal poslední výprask 0:5, který se celý zrodil až po přestávce. „Musíme jako realizační tým hráčům dobře naštelovat hlavy, dostat do nich nějaké pozitivní věci.“

Skláři na jaře ještě neskórovali, také zápas na Bohemians skončil porážkou, byť mírnější 0:2.

„Když si sesumíruji ty dva zápasy, dostáváme laciné góly z laciných chyb. Nám takové nikdo nenabídne,“ lamentoval obránce Alois Hyčka, rozezlený z posledního hanebného výsledku s Ostravou.

„Tohle nesmí být facka, která nás posadí na zadek a už se z ní nepostavíme. Musíme se semknout jako kabina a udělat body. Asi už válkou, protože fotbalovost bude muset jít stranou. Musíme to rvát silou. Nezabalíme to,“ slíbil rozezleným fandům.

Situaci Teplicím komplikuje marodka, jsou na ní zranění, nemocní či jen lehce pochroumaní hráči. Už se však po karetním trestu vrací senegalský kanonýr Gning.

„Pro nás není teď nikdo lehký soupeř, budeme bojovat asi až do konce sezony,“ tuší Hyčka. „Uvidíme, kolik bodů uděláme.“

Od Zlína, který je předposlední, dělí dvanácté Teplice jen pět bodů. Ševce převzal zkušený trenér Pavel Vrba a uhrál s nimi remízy s Ostravou a v Jablonci. „Zlín je na tom na jaře lépe než my. Má nového trenéra, jsou tam určitá očekávání. Ale my se musíme dívat sami na sebe a dát se na důležitý zápas do kupy,“ řekl Hunal na klubovém webu.

Hlavní kouč Jiří Jarošík mluvil až o dětských chybách, ty musí žlutomodří odstranit, aby měli nárok. „Fotbal je o chybách. My jich teď děláme strašně moc. Vliv na to má několik faktorů, které si interně rozebíráme. Musíme je minimalizovat a sami se pokusit přimět soupeře chybovat. A využít toho,“ burcoval Hunal. Ve Zlíně se začne ve tři odpoledne, podzimní duel skončil bez gólů.