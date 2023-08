I na zlý výkon máme právo, hodnotil porážku ve Zlíně teplický trenér Frťala

Paradox hostů, kteří poprvé naskočili v černých dresech: v první půli udrželi bezbrankový stav, ačkoli se jim vůbec nedařilo a domácí je svírali, a když se po pauze zlepšili, dvakrát inkasovali.

„O poločasové přestávce byla trošku bouřka v kabině. Že jsme do ní šli za stavu 0:0, bylo pro domácí určitě kruté, měli tři čtyři gólové příležitosti. Zato naši hráči si dávali přednost, ztráceli snadné míče, chyběla jim větší odvaha,“ vyčítal Frťala. „Ve druhé půli jsme si vypracovali víc šancí, ale naše hra neměla parametry, na jaké jsme zvyklí.“

Ovšem hned po pauze mohli skórovat Jásir, který vystřídal Hronka, a po sólu Radosta, radost oběma však sebral brankář Dostál. A tak na druhé straně po brejku udeřil do rozhozené defenzivy zlínský Tkáč, jedenáct minut poté zvýšil po rohu Cedidla. Vachoušek korigoval ze standardky až dvě minuty před koncem, dorážel Jásirovu hlavičku.

Zlínský David Tkáč zpracovává míč se záložníkem Teplic Robertem Juklem v patách

„Nemůžeme tušit, jak by zápas vypadal, kdybychom ty šance proměnili,“ krčil Frťala rameny. „Jsme rádi, že jsme ve druhé půli dokázali být nebezpeční, aktivní, že jsme si příležitosti vytvořili. Ale asi jsme něco urazili a byli jsme za to potrestaní. Chyby musíme hledat sami v sobě. Věřím, že se to nebude opakovat.“

Zatímco Frťala se mračil, jeho zlínský protějšek Pavel Vrba se po první výhře sezony usmíval. „Předváděli jsme kvalitu jako na jaře, kdy jsme se zachraňovali. Z hlediska naší ofenzivy to bylo povedené utkání. Teplice budou soupeřem na naší úrovni a je dobře, že jsme duel zvládli.’

Frťala o podcenění Zlína nechtěl ani slyšet. „Nepřichází v úvahu! Domácí musím za výkon ocenit. Nezvládali jsme jejich rychlý přechod do naší otevřené obrany.“

Porážku zkusí skláři napravit v sobotu, kdy hostí od tří odpoledne Pardubice.