Hrůza. Přijdou lidi, a je to k nekoukání, ulevil si teplický kapitán

Černěji viděl nedělní domácí bezgólovou remízu se Zlínem; ve štvanici za záchranou ligy je bod jen drobek, který nestačí. „Bod v naší situaci nebereme, kor doma. A proti Zlínu, který šest kol v řadě prohrál. Je to od nás strašná křeč. Zápas na koukání i fotbalovost hrozný,“ nebral si Mareš servítky.



Naskočil po dlouhých sedmi týdnech, jako náhradník zvládl necelou půlhodinu. A v nastavení vyfasoval žlutou kartu, která ho vyautovala z příští partie na půdě rozparáděného Jablonce. „Šel jsem do souboje natvrdo, dohrát ho. Nekoukám, jestli budu příště hrát, nebo ne. Chtěl jsem vyhrát jako vždycky,“ tvrdil teplický buldok.

Na klíčové bitvy s Českými Budějovicemi, Karvinou a Příbramí bude k dispozici, což je pro skláře výhodnější. „Je logičtější varianta, abych pomohl proti schůdnějším soupeřům. Navíc jsem toho ještě moc neodtrénoval. Teď dostanu 14 dní čas všechno dohnat a doufám, že se to zlepší,“ věří 34letý dříč.



Úplně fit se ještě necítí: „Zranil jsem se s Libercem, ale co mi je, to nechci rozebírat. Každopádně se mě to pořád drží. Ale už jsme v takové situaci, že jsem se rozhodl naskočit i přes velkou bolest. Snad to do utkání s Dynamem odezní.“

Nejen Mareš, i diváci se vrátili. Na Stínadlech se jich sešlo 574. „Zaplaťpánbůh aspoň za tu trošku. Hrát bez fanoušků není příjemné, zvlášť pro mě, který lidi potřebuje. Ale my jim neukázali vůbec nic,“ mračil se útočník.



„Doma si nevytvořit šanci je k zamyšlení. A že je hřiště hrozné, nás vůbec neomlouvá. Máme osm standardek a nic z toho nevytěžíme, to je velký problém.“

A ne jediný. Záchranářský stres na tým neblaze působí. „Musíme si dovolit hrát jeden na jednoho, chybí nám odvaha. Pořád spoléháme, že někdo něco udělá, nacentruje. Souvisí to s naší křečí,“ dumá Mareš, s osmi góly top střelec sklářů.

Právě na něj bude v thrillerovém finiši sázet trenér Radim Kučera. „Kuba je typ, který to chce strhnout. Nepříjemný v osobních soubojích, pořád se s někým hádá. Ostatní nejsou tak impulsivní. Jiná vůdčí osobnost, která by to na sebe vzala, tu není,“ lituje Kučera. „Potřebujeme, aby někdo komunikoval, organizoval, povzbudil, seřval. Nechybí to jen nám, ale většině týmů v lize. Je to o osobní odvaze.“

A té bude potřeba kupa. Skláři mají čtyři kola před koncem čtyři body náskok před Brnem, které se třese v zóně sestupu. „Máme to v hlavách,“ cítí Mareš. „Musíme makat a věřit, že už vyhrajeme. Jít do toho pozitivně, protože s negativitou přichází křeč. Což, jak jsme viděli, není dobré.“