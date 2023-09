Facka před Slavií. Doba hájení pro některé skončila, zuřil Frťala po vyřazení

Skláři ve 3. kole na stadionu v Drnovicích, kde našel Vyškov střednědobý azyl, rupli 0:1 po brance Vintra ze 37. minuty. Frťala dal příležitost méně vytěžovaným mužům, ale vesměs ho nepřesvědčili. „Nastala realita, kdy prostor nebude dostávat tolik hráčů,“ mračil se do klubové kamery. „Snad kromě Beránka mi hlavu nezamotali. Šanci moc nevyužili.“

Obránce Štěpán Chaloupek nastoupil poprvé v kariéře jako kapitán prvního týmu žlutomodrých. „Splněný dětský sen a pocta, doufal jsem, že jednou pásku dostanu i v áčku. Jen mě mrzí, že nešlo o vítěznou premiéru,“ litoval a popsal, co Teplice potopilo: „Věděli jsme, jakým stylem Vyškov pracuje, že pod novým trenérem je víc zapojený do presinku. Nepřekvapil nás, ale my ho podcenili. Asi jsme čekali, že to půjde samo, když hrajeme první ligu. Šlapali do nás.“

Už během prvního poločasu Frťala poslal ze hřiště Ukrajince Cykala a Horu. „Kdyby to šlo, vystřídal bych jich šest. Byli jsme pasivní, domácí hráli odvážně, v první půli si vytvořili pět šancí,“ vysvětlil slovenský trenér, proč tak brzy říznul do sestavy.

Teplicím situaci ještě víc ztížil Krsmanovič, v úvodu druhé části dostal červenou kartu. „Paradoxně až když jsme byli vyloučení, hráči pochopili, co fotbal obnáší. Aktivitu, pohyb, nasazení. A tohle všechno nám šedesát minut chybělo, což je neakceptovatelné,“ vyčítal Frťala. „Vítězství jsme si nezasloužili, domácí ano. Nezvládli jsme to.“

Vyřazení je šrám na teplickém sebevědomí před nedělním hitem se Slavií, který jejich Stínadla hostí od tří odpoledne. „Není to nic příjemného. Neměli bychom si to ale nechávat v hlavách a trápit se tím až do víkendu,“ apeloval Chaloupek na tým.

Před velkou návštěvou se budou chtít skláři vybičovat a po Spartě (1:1) obrat i druhé pražské S. „Snad zase přijde patnáct šestnáct tisíc lidí, budeme se chtít před nimi ukázat. Doufám, že předvedeme bojovný fotbal a nedáme to Slavii zadarmo. A že se porveme jako se Spartou.“