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Chance Liga 2026/2027

333 halloweenských dresů. Teplice vyběhnou v lize se strašidelnými dýněmi

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  18:46
Loni před Vánoci nastoupili v dresech se soby a sněhovými vločkami, letos před Halloweenem vyběhnou na ligový trávník se strašidelnými dýněmi a pavučinami. Fotbalisté Teplic se podruhé v historii blýsknou speciální edicí svých trikotů – a aranžmá zápasu s Artisem Brno, který se hraje v sobotu 24. října, bude celé halloweenské včetně stadionu, doprovodného programu a fanzóny.

„Už u vánočních dresů jsme viděli, jak velký potenciál podobný projekt má. Podařilo se nám oslovit fanoušky i mimo Teplice, rychle vyprodat připravenou kolekci, a navíc získat významnou částku na dobročinné účely. Tentokrát jsme ale chtěli jít ještě dál a neudělat pouze speciální dres,“ uvedl Martin Kovařík, ředitel marketingu a komunikace FK Teplice.

A doplnil: „Halloween jsme proto přenesli do celého zápasového dne. Chceme, aby fanoušek přišel na Stínadla a od první chvíle cítil, že ho čeká trochu jiné utkání než obvykle.“

Fotbalisté Teplic nastoupí do ligového zápasu s Artisem Brno v halloweenských dresech. Matěj Radosta.
Fotbalisté Teplic nastoupí do ligového zápasu s Artisem Brno v halloweenských dresech. Brankář Kryštof Lichtenberg.
Fotbalisté Teplic nastoupí do ligového zápasu s Artisem Brno v halloweenských dresech. Brankář Matouš Trmal.
Matěj Radosta v teplickém halloweenském dresu.
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Vánoční dresy, jež si skláři navlékli v partii proti pražské Slavii, sklidily mimořádný ohlas. Na internetu dokonce padala slova o nejkrásnějších trikotech na světě, klub si odnesl i prestižní evropské prvenství ve FBIN Commercial Excellence Awards 2026, které oceňuje nejlepší komerční projekty ve světě profesionálního fotbalu.

Limitovaná kolekce se rychle vyprodala a následná dobročinná aukce hraných dresů přinesla Nadačnímu fondu FK Teplice více než 100 tisíc korun.

Teď se na světlo světa dostala halloweenská verze.

Unikátní dresy z dílny Macron vznikly v počtu pouhých 333 kusů. Dominantou je tmavě modrá barva doplněná výraznými oranžovými motivy spojený se strašidelným svátkem. Vlastní speciální variantu dostanou také brankáři, kteří nastoupí ve světle zelených trikotech s černými prvky. Pro fanoušky bude připravena také oranžová gólmanská varianta.

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Každý hráč bude mít pro utkání připraveny dva zápasové dresy. Jeden mu zůstane na památku, druhý půjde do aukce, která odstartuje v pondělí 26. října a potrvá přesně jeden týden, tedy do pondělí 2. listopadu.

Dresy vznikly bez tradičních reklamních log klubových partnerů. Znak Chance Ligy ponesou pouze kusy, ve kterých hráči skutečně nastoupí do ligového utkání s výkopem ve tři odpoledne. Na ostatních z limitované edice nebude.

79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění

Fanoušci se při zápase mohou těšit na tematickou halloweenskou výzdobu, malování malých dýní a další speciální aktivity, především pro rodiny s dětmi.

„Halloweenský matchday je pokračováním dlouhodobé snahy FK Teplice rozšiřovat zážitek z návštěvy Stínadel nad rámec samotných devadesáti minut fotbalu,“ vysvětlil Kovařík. „Klub v posledních sezonách pravidelně připravuje předzápasové fanzóny, rozšiřuje jejich nabídku a snaží se vytvářet atraktivní prostředí pro celé rodiny.“

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 10 8 2 0 26:6 26
2. FC Slovan LiberecLiberec 10 6 2 2 13:6 20
3. AC Sparta PrahaSparta 10 6 0 4 20:12 18
4. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 9 5 2 2 17:12 17
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 10 5 2 3 17:14 17
6. FK JablonecJablonec 10 5 2 3 12:9 17
7. FK TepliceTeplice 10 5 2 3 18:16 17
8. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 10 5 1 4 12:13 16
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 10 4 2 4 10:13 14
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 10 3 4 3 20:17 13
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 9 3 3 3 10:11 12
12. FC Baník OstravaOstrava 10 3 1 6 7:18 10
13. FK PardubicePardubice 10 2 2 6 9:16 8
14. SK Artis BrnoArtis Brno 10 2 2 6 11:20 8
15. 1. FC SlováckoSlovácko 10 1 4 5 9:16 7
16. FC ZlínZlín 10 0 1 9 8:20 1
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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