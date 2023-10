Další vyloučení i marodi. Moje práce je nekňourat, říká trenér Teplic

Gejzír červených karet odšpuntoval v Liberci po druhé žluté Petr Hronek, to skláři už remízu 3:3 udrželi. Pak se v poháru vyautoval Nemanja Krsmanovič a Teplice už ztrátu 0:1 na půdě Vyškova nedohnaly. Vyloučení Soufianeho Dramého v bezbrankovém utkání se Slavií přišlo až po závěrečném hvizdu, když hlavního rozhodčího povolal k obrazovce VAR. Dramé v souboji udeřil loktem Igoha Ogbua, což mu vyneslo i dvouzápasovou stopku.

Čtvrtý červený přečin spáchal v sobotu Mareček, který už před půlhodinou zastavil unikajícího Jurošku. „Vyloučení bylo asi oprávněné, nezpochybňuji ho,“ přijal Frťala verdikt bez připomínek. „Situace předcházející vyloučení jsme řešili moc profesorsky. Chtěli jsme uprostřed hřiště vytvářet nesmysly a vyústilo to v červenou kartu.“

Přitom do klíčového momentu si hosté vytvořili dvě šance, hlavně ta Filova volala po gólu. Ocitl se sám před Hečou, jenže brankáře trefil do ramene. „Do zápasu jsme vstoupili aktivně, domácí jsme do ničeho nepustili, ale vyloučení nám záměr hodně zhatilo. Měli jsme dobře našlápnuto. Fotbal se však hraje 90 minut, my ho měli možnost předvést jen pětadvacet,“ rmoutilo Frťalu. „Se Slavií jsme nedali penaltu, teď dvě tutovky. To jsou stejné chyby, jako když gólman dostane laciný gól.“

Teplický Matěj Radosta (vlevo) a Pavel Juroška ze Slovácka

Slovácko přesilovku využilo po přestávce, nejdřív Cicilia zblízka dorážel Grigarem vyražený míč. Brzy nato zkušený brankář Teplic chyboval po střele Havlíka zpoza vápna, míč mu projel pod tělem.

„Řešit to s Tomášem není důvod. Ve spoustě zápasů předtím nás podržel. Asi byl o myšlenku napřed, bohužel, i takové góly padají,“ nepotopil veterána trenér sklářů.

Teplice na Slovácko neumějí, ruply s ním posedmé v řadě. Nyní v okleštěné sestavě. Kromě Gninga, Urbance, Vindheima a Dramého z ní vypadli pro zranění Jásir a Mičevič. „Nejsem moc optimista, že stav kádru bude po reprezentační pauze lepší. Ale moje práce je nekňourat a dělat s tím, co máme.“

Skláři až v neděli 22. října hostí Ostravu.