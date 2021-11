Mrtvý výkon. Jako by nám to bylo jedno, postěžoval si teplický mladík Chaloupka

V Edenu skláři v neděli dostali naloženo 0:3 a mohli i víc, na Letné se proti Spartě rvali srdnatěji a skončilo to 2:4. „Štvou mě ty výsledky, ale pořád je čas, abychom to s týmem zpracovali a řekli si, co je špatně. A posunuli ty výsledky výš,“ apeluje zelenáč na teplickou kabinu. „Chápu, že nemůžeme Slavii herně přehrávat, ale aspoň si něco dovolit, ukázat odvahu... Jenže dneska to bylo úplně mrtvé.“

Jeho tým uvízl na posledním místě tabulky a ne a ne se vítězně nadechnout. Na podzim slavil výhru jen jedinou. Pod novým trenérem Jiřím Jarošíkem žádnou.

1 střela na branku, žádná mimo, žádný roh. Tristní byl výkon Teplic na Slavii, která střel vyslala 20

Ačkoli je Chaloupek dorostenec, vnímá, že v šatně není něco v pořádku. A nebál se to říct. „Bohužel nejsem schopný odpovědět, proč se nám vůbec nedaří. V kabině něco leží, nevím co, a budeme to muset najít, abychom se z těch špatných časů dostali,“ burcuje teprve osmnáctiletý stoper.

Na špatné časy jednou bude vzpomínat v dobrém jako na dobu svého debutu. „Na Slavii to pro něj byl další zápas, co si bude pamatovat. Je to pro něj škola do života, začínat kariéru na Spartě a Slavii není vůbec špatné,“ ví trenér Jarošík.

A 190 centimetrů vysoký obránce si toho váží. „O tom každý dorostenec může snít, pro mě je taky splněný sen nastoupit proti top klubům v Česku a hned dvakrát za sebou,“ povídal v klubové televizi.

Proti české špičce se snaží nezklamat, jde o tvrdé křesty. „Pro mě je to strašně těžké, snažím se tomu dát maximum a nic nevypustit, aby to vypadalo co nejlíp a abych podal co nejlepší výkon,“ povídá Chaloupek a vyhlíží domácí bitvu se Zlínem: „Je velmi důležitá, ale to byla i ta s Pardubicemi. Je fakt potřeba to zlomit a konečně bodovat.“