Vyloučení? I rozhodčí říkal, že bylo přísné, tvrdí teplický kapitán

Teplice hostí Baník v sobotu od 16.30 hodin a podle Hejkalových slov se ani jeden ze zraněných vykurýrovat nestihne. Oba v Edenu střídali už po čtvrthodině. A zrovna, když byli ošetřovaní, Slavia dala druhý gól díky střele Stancia zpoza pokutového území.

„Počítali jsme, že Nazarov bude po uzdravení v základní sestavě, bohužel v ní vydržel jen chvíli,“ litoval Hejkal. „A jsou prognózy, že se jen tak nevrátí. I Řezníček má svalové zranění, to není na týden.“

Heidenreich by měl mít stopku za červenou kartu, spolu s Nazarovem by se tak rozpadly dvě třetiny obrany. Zůstal z ní jen Tomáš Vondrášek, jenž vyloučení hráče hostujícího z Bergama zpochybnil. Rozhodčí Marek ho vyloučil po běžeckém souboji s Musou, který skončil pádem obou.

„Rozhodčí mi v tunelu říká, že červená byla přísná. A já na to, proč mu ji tedy dává, když je přísná, Slavia vede 2:0 a má zápas pod kontrolou,“ líčil Vondrášek do kamer O2 TV. „Rozhodčí v tomhle musí použít lidskost a ne nějaké centimetry. Určitě být vyloučený neměl.“ I proto Teplice podaly protest proti červené kartě, aby s Baníkem Heidenreich nechyběl. „Učinili jsme tak po přezkoumání VAR,“ informoval sportovní sekretář Jiří Kučera.

Ve hře o deseti ovšem Vondrášek alibi nehledal. „Není o čem, na co se vymlouvat. Slavia byla jinde, my jí nabídli branky na zlatém podnose, protože nás k tomu donutili,“ uznal obránce. „Vletěli na nás, dali nám rychle branky a bylo po nás.“ Vstup Teplic do sezony není ideální, vítězství v Příbrami nepotvrdily, přišly tři porážky v řadě.

„Nezasloužíme si, aby Teplice dostávaly takové világoše,“ posteskl si Vondrášek. „Bohužel nastoupíme do 2. půle, lítáme od hráče k hráči, ale Holeš vystřelí z 30 metrů a trefí šibenici. Nevím, co jsme komu udělali. Slavia šla gólům naproti.“

A to už od začátku, vždyť úvodní dal Olayinka už po 95 vteřinách. „Utkání se nám začalo hroutit jak domeček z karet už dopoledne, vypadl Kučera,“ zmínil trenér Hejkal záložníka, který den předtím křtil nové album se svou rapovou skupinou. Po intervenci Slavie kvůli obavě z covidu19 ho Teplice do utkání nepostavily, hráče interně potrestaly.

„Dvě zranění, červená karta, anabáze s Kučerou. Bez čtyř hráčů základní sestavy bojovat o deseti na Slavii, to je hodně složité,“ uvědomuje si Hejkal, který postavil posilu Vukadinoviče. „Ve 2. půli jsme už nebyli dopředu tak pasivní ani jaloví, na to budeme chtít navázat,“ apeluje kouč.