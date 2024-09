Z boje už utíkat nechci, říká po vydřené výhře teplický trenér Frťala

Penalta, gól, výhra. Král standardek slavil poprvé Roman Čerepkai z Teplic slaví vítězný gól. Předchází ho pověst mistra standardních situací, první gól v české lize tedy dal Roman Čerepkai stylově. Z penalty. Slovenský útočník díky ní vystřelil fotbalistům Teplic výhru 1:0 v Pardubicích a odvalil černou sérii. „Nějaké nervy byly, ale penalty mám nakopané, věřil jsem si,“ přiznal dvaadvacetiletý hráč. Pokutový kop proměnil v 86. minutě, míč propadl do sítě pod skákajícím brankářem Stejskalem. Na první gól potřeboval Čerepkai 25 zápasů, většinou naskakuje coby žolík. Do Teplic si přenesl pohodu ze slovenské jedenadvacítky, za niž v půli září skóroval dvakrát v přípravě proti Bělorusku. „Když jsem přišel do Teplic, vyzdvihl jsem Romanovu kopací techniku při standardkách. Na penaltu jsme měli určené tři čtyři hráče, on vzal zodpovědnost na sebe. I sebevědomí, které si přinesl z nároďáku, ho k tomu opravňovalo. Děkujeme mu!“ vzkázal trenér Zdenko Frťala. Čerepkai naskočil po hodině hry, kdy se dvojnásobná přesilovka sklářů smrskla po vyloučení Bílka. „Poprvé jsem zažil tolik červených karet. Až po nich se to vyhecovalo.“ Početní výhodu ovšem Teplice dlouho nemohly zužitkovat. „Pardubice dobře vytvořily blok, vykrývaly prostory, těžko jsme se tam dostávali středem, spíš přes centry,“ líčil Čerepkai. Jeho trefa zařídila žluto-modrým první body zvenku i ukončení série čtyř porážek. „Potřebovali jsme takový gól i takové vítězství. Zlaté body!“