Udivují ofenzivou i nováčky. Fotbalisté Teplic už nejsou za otloukánky

„Zvládáme důležité zápasy, které jsme loni nezvládli a prohrávali,“ blaží trenéra Jiřího Jarošíka.

Jeho skláři v neděli smetli poslední Pardubice 5:1. Výhru o čtyři a víc gólů naposledy slavili v červnu 2020, tedy bezmála před dvěma a půl lety; tehdy vyřídili Příbram 4:0. A vzpomínka na pět nastřílených gólů v jednom utkání je ještě vousatější, konkrétně z července 2018, kdy doma bůra naložili Dukle.

„Těší mě útočná bilance, jsme čtvrtý nejlepší tým v počtu nastřílených gólů,“ pochvaluje si Jarošík sedmnáctibrankovou produkci po třetině základní části ligy. Lepší jsou jen Slavia (34), mistrovská Plzeň a Jablonec (oba 18). Palebně žlutomodré táhnou čtyřgóloví Žák, Gning a Urbanec, letošní rekruti. Loni v barážové sezoně neměl nikdo z teplických hráčů za celý rok víc gólů než oni teď.

Z ještě nedávno zplihlého mužstva sálá sebevědomí jako už dlouho ne. „Vidím na týmu, že chce něčeho dosáhnout. A hlavně se nevzdává. I když gól dostaneme, pořád věříme, že může zápas zvrátit, vytvořit si šance a dát další góly. To je největší pokrok, který mužstvo udělalo,“ kvituje to Jarošík.

Dominance, s níž Teplice vyřídily Pardubice, na Stínadlech dlouho k vidění nebyla. „Pardubice jsme viděli na Bohemce, byl to nepříjemný, nechutný soupeř, bylo jich plné hřiště, měli hodně energie. Ale kluci chtěli zlomit sérii, která už trvala dlouho. A zlomili ji v pravý čas,“ připomíná kouč, že Teplice do neděle všech pět zápasů s Pardubicemi prohrály.

Velkou zásluhu na tom měl útočník Filip Žák, který nasázel hattrick. „Je pracovitý, oddaný, miluje ten sport, chce se prosadit i přesto, že už není žádný junior. Přišel s pokorou a naplňuje, co jsme od něj čekali. Hattrick je nadstandard, to ví sám, ale strašně mu to přeju, je to pracovitý a hodný kluk,“ chválí Jarošík.

Úvodní třetina ligy změnila pozici Teplic, už na ně nebude nahlíženo jako na jasného outsidera a hlavního kandidáta na sestup. „Získali jsme dvakrát tolik bodů co loni na startu, navíc teď máme za sebou máme už Spartu, Slavii, Plzeň. Chtěli jsme poskočit tabulkou, což se podařilo,“ odfoukl si Jarošík. Teplický objev Žák tuší, že teď se budou muset skláři vypořádat se zvyšujícím se tlakem. „Víme, že musíme být pokorní a ne se vidět v oblacích, že jsme s Pardubicemi vyhráli 5:1. Ale máme 13 bodů, jsme tam, kde jsme chtěli být, tedy ve středu tabulky. Myslím, že tam patříme,“ je přesvědčen Žák.