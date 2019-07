Borci, takhle se hraje za Teplice! zářil ředitel Vachoušek

Sportovní ředitel Teplic ocenil výkon, který skláře dovedl ke třem bodům. Výkon, který byl na hranici sebeobětování. „Nebudu chválit, chci jenom, abyste se každý podívali do zrcadla a zapamatovali si, jak jste hráli. Takhle¨se hraje, kluci, za Teplice! A už jsem vás dlouho takhle hrát neviděl. Máte u mě pivo zadarmo,“ vzkázal rozjařené kabině.

Po turbulentním období plném trápení zažili žlutomodří kapku radosti. Poprvé od prosince 2018, kdy dobyli pražskou Spartu, vyhráli venku. A vítězství slavili prvně od března, v lize se na něj načekali devět zápasů. Mezitím jejich sebevědomí rozpáraly domácí potupy 0:8 s Mladou Boleslaví a v novém ročníku 1:5 s mistrovskou Slavií.

„V roce 2019 jsme ještě venku nevyhráli, potřebovali jsme to,“ oddechl si trenér Stanislav Hejkal. „Náš los není dobrý a ještě to pokračuje, Mladá Boleslav, Zlín, Plzeň. Každý bod je dobrý a jsem rád, že to v Ostravě takhle dopadlo. Chtěli jsme hru zjednodušit, ale zjednodušili jsme ji až moc. Se vstupem do zápasu a přístupem jsem spokojený, pak to bylo o bojovnosti a nakopávání, z naší strany válka.“

Rozhodl ji gól Patrika Žitného ve 3. minutě zápasu. „Akce ze strany, centr Hory, sklepnutí Moulise a já míč chtěl jen narvat zblízka na bránu,“ líčil záložník svoji trefu. „Vítězství je pro nás strašně důležité, přišlo po dlouhé době a po docela špatném vstupu do ligy.“

Teplice pak ustály tlak domácích i Barošovu penaltu, kterou lapil gólman Grigar skokem k levé tyči. „Od něj jsem takový výkon očekával už dřív, zaplaťpánbůh za to. I on byl z toho nešťastný, 0:8 s Boleslaví, 1:5 se Slavií, nutně jsme potřebovali čisté konto. Chytal velmi dobře,“ pochválil ho kouč Hejkal.

Domácí se mračili. „Odehráli jsme nejlepší utkání z prvních tří, jsme všichni zklamaní. Ne z výkonu, ale z výsledku,“ uvedl ostravský trenér Bohumil Páník. „Bohužel jsme nedali ani penaltu, takže jsme se v tom utopili. Proměnit ji, bojovali bychom ještě o tři body.“

Tlak Baníku otupil i nástup Rusa Jevgenije Nazarova do zápasu, letní posily z Krasnodaru. „Vidím v něm potenciál pro Teplice. Je to tvrdý hráč, dlouhá noha, všechno hraje v rychlosti, má prudké přihrávky dopředu. Hledám mu místo, doufám, že ho najdu,“ přeje si Hejkal víc využít svého novice.

Bod z Příbrami, tři z Ostravy. Teplice mají po třech kolech elitní soutěže na kontě čtyři body. Před rokem jich za stejnou dobu posbíraly pět. „Máme v tabulce pravdy plus 2, to je vzhledem k těžkému losu výborné,“ míní kouč.

V neděli od 16.30 na Stínadlech hraje Mladá Boleslav, která sklářům v květnu připravila historickou potupu. Bude pomsta vítězná?