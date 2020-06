Oloupené Teplice? Asi. Bohužel tu nebyl VAR, ulevil si kouč Hejkal

„Měli jsme závěr zvládnout lépe,“ říkal už klidnější Hejkal, ale v žaludku mu stále ležela sporná situace z 88. minuty. Opava po rohu vracela míč do vápna, tři z hostů se dostali za obranu a Juřena hlavou srovnal.

Ofsajd?!

Domácí měli jasno, protestovali ale marně. „Až uvidím prokazatelný záběr kamery, vyjádřím se obšírněji. Co jsem viděl, Juřena v ofsajdu asi byl. Můj názor. Ale šlo o záběr z hlavní kamery, nebyla tady kamera na ofsajdové linii, nebyl tu VAR, to bylo dobré...,“ řekl ironicky kouč, který za protesty schytal žlutou kartu.

Videorozhodčí není na všech zápasech ligy, zrovna včera v Teplicích by se šiknul. Oba celky kopaly penalty po rukách; teplický Řezníček ji v 10. minutě proměnil, opavského Železníka za stavu 2:1 vychytal Grigar. Když hosté prvně vyrovnali po rohu díky Dordičovi, teplický brankář poprvé reklamoval ofsajd.

Teplický sportovní ředitel Štěpán Vachoušek (vpravo) spílal po duelu s Opavou sudímu.

Nebyl vyslyšen ani jednou.

„Byli jsme z toho všichni frustrovaní,“ líčil záložník Daniel Trubač, autor druhého teplického zásahu, emoce v závěru. „Ale nekoukal jsem, jestli gól padl z ofsajdu, to musí rozebrat někdo jiný.“

Trubačovi hlavně vadilo, jak skláři sami zpackali finiš, v němž byl po druhé žluté kartě vyloučený Kodeš. Při výhře mohly atakovat top 10, teď jsou jen pět bodů nad baráží. „Měli jsme závěr dohrát mnohem líp. Jako tým. Přijela poslední Opava a takový zápas se nehraje na krásu. Zvlášť posledních 20 minut, když vedeme,“ litoval Trubač.

Po čtyřgólovém výprasku na Bohemians trenér Hejkal zatřásl sestavou na čtyřech místech, posadil třeba špílmachra Kučeru a poprvé od začátku nasadil Hýbla, jenže výsledkem jsou další rozpaky. „Mrzí mě, že když vedeme, nedáme na 2:0 Trubačem, na 3:1 Řezníčkem. Pak jsme zbytečně balony vraceli a nabídli šance Opavě,“ želel Hejkal. „Utkání bylo nervózní. Rozumím, že hra nebyla podle představ, ale takové jsou tyhle zápasy. Odpracovali jsme ho. “

Jak se mu zamlouval výkon Hýbla na levém kraji obrany? „V závěru možná mohl některé věci řešit jednodušeji, možná nebyla dohoda s Kodešem při penaltě, ale poprvé hrál od začátku v takhle těžkém zápase. Nemůžou být žádné výčitky, spíše pochvala,“ tvrdil Hejkal.

Teplice kopaly první penaltu po 34 zápasech, po skoro roce a čtvrt. Ale kontroverzní nebo chybné okamžiky v jejich neprospěch se letos kupí. Co ve středu na Spartě a v neděli doma s Jabloncem? Těžký los na útok na prostřední skupinu, za níž Teplice zaostávají o pět bodů. „Musíme věřit pořád. Ta předposlední minuta s Opavou nám to silně zkomplikovala. Strašně nás to mrzí.“