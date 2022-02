Neoslnili, ale sérii drží. I takové zápasy bývají, říká teplický trenér

„Pro nás zlatý bod. Nebyli jsme lepší tým, to se nám nelíbilo, my to celé odbránili, ale i takové zápasy ve fotbale bývají,“ přijal to s pokorou teplický kouč Jiří Jarošík.

Ústřední postavou sklářů se stal brankář Tomáš Grigar. Kapitán chytil druhý dech, zneškodnil devět ran Sigmy a do statistik si zapsal třetí nulu z posledních čtyř kol. „Vždycky nás podrží, když bodujeme. I na podzim chytal výborně, ale měli jsme kolikrát smůlu, že dostal třeba tečovaný nebo hloupý gól,“ řekl Jarošík o veteránovi.

Olomoucký trenér Václav Jílek žehral nejen na špatnou koncovku. „Klíčové je teď pro nás zlepšení nejen kvality zakončení, ale i finální fáze,“ tvrdil Jílek o střelecky dietnějších časech Sigmy. Jarošík nadhodil: „V Čechách to není o deseti šancích. Když si Sigma udělá dvě tři, musí je proměnit. A když ne, tak zremizuje, nebo může prohrát.“

V neděli došlo na první případ, protože Teplice na rozdíl od úvodních tří vítězných kol postrádaly ofenzivní drajv. Vyslaly pouze dvě střely mimo branku, na ni žádnou.

„Chtěli jsme být lepší na míči, ale Sigma byla rychlejší, hbitější, důraznější a nám to trošku vadilo. Nezměnili jsme oproti minulé výhře nic, chtěli jsme zase hrát aktivně, ale soupeř nám toho moc nedovolil. Byli jsme pomalejší,“ přiznal Jarošík. „Nebylo to utkání rozdílových hráčů vpředu, ale udělali zase něco jiného a my hráli jako tým. Jsme rádi, že i takové zápasy zvládáme, to je dnes jediné plus.“

Skláři poskočili na 12. příčku, ale od baráže je dělí jen skóre. V neděli hostí Slovácko.