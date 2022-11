Vynulované hvězdy. To na nás stačilo, štvalo teplického trenéra Jarošíka

„Někteří naši hráči nepodali dobrý výkon, nehrály nám ani kraje, takže jsme si nevytvořili žádnou velkou brankovou příležitost. Domácí se skvěle připravili na naše útočníky Žáka s Gningem, bránili je tvrdě, některé zákroky byly až na hraně, ale to k fotbalu patří. Každopádně to na nás stačilo,“ štvalo teplického kouče Jiřího Jarošíka.

Teplice vytěžily z posledních pěti venkovních utkání pouze bod, se včerejším soupeřem navíc prohrály čtvrtý vzájemný ligový duel v řadě. „Naštěstí jsme do poločasu vstřelili branku, ta nás trochu uklidnila. Druhý gól nás už dostal do výrazné výhody, byli jsme lepší než soupeř a zaslouženě jsme vyhráli,“ byl spokojený domácí trenér Pavel Hoftych.

Zápas zlomil dvěma zásahy záložník Daniel Mareček, který se trefil ve 43. a 47. minutě. „Už ten gól do šatny s námi zamával, po té druhé trefě byli domácí už hodně na koni,“ viděl Jarošík.

Domácí záložník Mareček se prosadil dvakrát stejně jako v minulém domácím utkání s Bohemians a s pěti góly se posunul do čela týmové tabulky střelců. „Není to o mně, důležité je, že ty góly vedou k bodům. Hrál jsem na trochu vyšší pozici, trenér to na poslední chvíli změnil a vyplatilo se,“ usmíval se 24letý středopolař. Dvoubrankové vedení domácím dodalo jistotu a ve zbytku utkání už dominovali, v 62. minutě Pech ještě našel ve vápně Ladru a ten zaznamenal čtvrtý ligový zásah v sezoně.

Teplice daly v lize na hřišti Mladé Boleslavi devětkrát za sebou aspoň gól, ale tentokrát nebyly směrem dopředu příliš nebezpečné. Boleslav udržela čisté konto po sedmi utkáních. „Záměr byl hlavně neinkasovat, protože za poslední čtyři zápasy jsme dostali deset gólů, což je extrémní číslo. Ubránili jsme i nebezpečného Gninga, kterého jsme drželi neustále u těla, aby se nemohl rozběhnout. Celá obrana to zvládla skvěle,“ ocenil Hoftych.

Letošní ligový podzim Teplice zakončí sobotní domácí bitvou s Libercem.