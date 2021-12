Další zápas blbec. Moje vina, kál se teplický záložník Fortelný

Šeda: Prý penalta... Musím se smát Třikrát v akci VAR, dvakrát údiv boleslavského fotbalového brankáře Jana Šedy. Chycenou penaltou se pasoval na hrdinu nedělní ligové bitvy v Teplicích, jeho zákrok přinesl hostům výhru 1:0. „Zápas bez šancí, a kdyby na nás byly dvě penalty, bylo by to hrozné. Dozadu jsme totiž fungovali velice dobře, takže bychom to nesli hodně špatně,“ tvrdil gólman. Nejprve zasáhl VAR, když Šedu přehodil Fortelný, ale z ofsajdu. Podruhé videoasistent rozhodčího už hlavního arbitra Tomáše Batíka, který pískal devátý ligový zápas, volal přímo k obrazovce. A Teplice pak kopaly penaltu za ruku. „Nepřišlo mi to penaltově. Byli tam naši Preisler se Suchým, který se otáčel, a spadlo to mezi ramena našeho kluka a hráče Teplic. Hodně zvláštní situace,“ nabídl Šeda svůj pohled. „Na posouzení hodně složitá situace i hodně sporná.“ Šeda však zakročil proti penaltovému střelci bravurně. „Možná Forťase rozhodil trochu i rozhodčí, neustále ho vracel, ať si míč postaví dobře na puntík,“ líčil brankář. „Když se rozebíhal, strašně mi pomohlo, že v kroku přibrzdil. Tím rozhodil i sám sebe, míč měl mezi oběma nohama a nemohl ho uklidit úplně k tyči. I když jsem šel doprava, kopl to tak, že mohl jsem zasáhnout rukou a pak nohou.“ Druhou penaltu po srážce domácího Rezka a hostujícího Douděry naopak Batík odvolal, na chybný verdikt ho upozornil VAR. „Tohle je trošku za hranou chápání. Bylo evidentní, že náš Douděra odehrával balon, Rezek do něj vletěl a ještě ho podrazil. Nevím, kde rozhodčí stál. Rovnou to posoudil penaltově, to se musím pousmát. Naštěstí je VAR a přesvědčil ho, že udělal chybu,“ oddechl si Šeda.