Mlha pomohla Teplicím k výhře a vyautovala VAR. Ideální, smál se Jarošík

Mlha měla pozitivní vliv, že Kuba Urbanec chtěl střídat, a já ho neviděl. A on potom dal gól,“ pousmál se teplický trenér Jiří Jarošík po domácím vítězství 2:1.

Urbanec se do základní sestavy vrátil po zranění a zápas rozhodl exkluzivní ránou z dálky do šibenice, kterou brankář Vliegen sice konečky prstů škrtnul, ale nedokázal ji zastavit. „O přestávce jsme si říkali, ať hodně střílíme. Ale když jsem napřahoval, vůbec mě nenapadlo, že bych mohl z mlhy těžit. Míč krásně do branky zapadl, jeden z mých nejhezčích gólů,“ kochal se třicetiletý záložník.

Už v době výkopu, naplánovaném na třetí hodinu odpoledne, se na Stínadlech tvořila mlha. Časem houstla a hlavní rozhodčí si na přestávku sezval do své kabiny vedoucí obou mužstev. „Oba byli pro, aby se utkání dohrálo. I fotbalisté na hrací ploše chtěli hrát. A ani nám to nepřišlo špatné,“ líčil sudí Petr Hocek. „Jen VAR hlásil v průběhu 1. poločasu, že to je na hraně, a o pauze nám řekl, že nevidí vůbec nic. Kamery jsou ve vzduchu, tudíž mají horší viditelnost. Vyhlásilo se, že 2. půle bude bez VAR, což pravidla povolují.“

Na druhou část hry rozhodčí nařídil použití reflexních, svítivě zelených míčů. Ale liberecký trenér Luboš Kozel se podivoval, proč se pokračovalo: „V úvodu 2. půle jsem říkal rozhodčím, že to je neregulérní, on oponoval, že na hřišti vidí líp než my. A já na to, že by měli vidět i lidi na tribunách, když si zaplatili. Pak to stejně přerušili. Asi se to dohrálo, že se chtělo dohrát… Já se jen dohadoval, co se děje na druhé straně hřiště.“

Zápas se přerušil v 63. minutě, když asistent rozhodčího Lukáš Slavíček zahlásil, že nevidí. Obě mužstva se seskupila u svých laviček, po třech minutách se hra znovu rozběhla.

„Vedoucí obou stran i fotbalisté chtěli mermomocí hrát. Mně se taky zdálo, že to půjde. Bylo to na hraně, mlíko. Asistenta jsme poslali zpátky na lajnu, jestli vidí. Viděl, šlo se hrát,“ popsal arbitr Hocek.

Liberecký záložník Jan Mikula s ním souzněl: „Když jsem vystřídal a koukal se na tribuny, diváky jsem neviděl. Ale na hřišti to bylo v pořádku, náš výkon bych na mlhu nesváděl, nebylo to pro nás nic obtížného. Všichni jsme chtěli dohrát. Je pravda, že při přerušení jsem se bál, aby zápas neskončil.“ I teplický Urbanec trnul, aby se nemuselo dohrávat třeba další den po obědě: „Divili jsme se, proč to rozhodčí přerušil, když mlha byla pořád stejná. Myslím, že to bylo regulérní.“

Zhruba deset minut před koncem se do hry vrátil VAR. Hlavní sudí Hocek o tom uvědomil kapitány i obě lavičky. „Bylo ideální, že VAR do toho nějaký čas nevstupoval, že neviděl. Takže to dopadlo, jak mělo. To si dělám srandu,“ zavtipkoval trenér Jarošík na téma kritizovaného VAR a viditelnosti, tedy v sobotu spíš ne-viditelnosti. V závěru VAR zasáhl do jedné situace, při závaru Liberce posoudil ruku Vondráška jako dovolenou. To už všichni věděli, že zápas se dokončí. Dřív si Jarošík tak jistý nebyl: „Dlouho jsem takovou mlhu neviděl a bál jsem se, aby se dohrálo.“

Dohrálo. Neopakoval se tak případ Slovácka, jehož říjnové domácí střetnutí v Konferenční lize s Kolínem nad Rýnem se v říjnu kvůli mlze o den odkládalo.