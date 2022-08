Slabota. Nechápu myšlení českých hráčů, ulevil si po debaklu trenér Jarošík

„To je klasické myšlení českých hráčů, a nejen teplických. Sáhnou si na skvělý výkon, který je oceněný bodem s Plzní, a pak takhle propadnou,“ hromoval teplický trenér Jiří Jarošík po sobotním výbuchu. „Místo aby viděli, jaká cesta vede k úspěchu, jak musíme makat a že za to budeme odměnění, předvedeme takovou slabotu. Nechápu tohle myšlení, neumíme to.“

Jakub Urbanec, který snížil na 1:2, odmítl, že by v týmu nastalo po dobrém výkonu s Viktorií a remíze 2:2 uspokojení. „Určitě ne,“ ubezpečoval. „Všem chceme dokázat, že nechceme hrát dole. Bohužel na Plzeň se nám navázat vůbec nepovedlo. Nevím, čím to bylo.“

Jen pár minut poté, co Urbanec skóroval, Liberec zase odskočil o dvě branky. Udeřil v nastavení prvního poločasu. „Dáme kontaktní gól, ale místo abychom to do přestávky udrželi a v ní něco vymysleli, necháme si dát na 1:3. To rozhodlo,“ mínil zatím jediný střelec Teplic v sezoně.

I Jarošík trefu Van Burena, který po přestávce zkompletoval hattrick, považoval za zásadní.

„Zničehonic jsme se po skvělé akci Gninga a gólu Urbance dostali zpátky do hry, ale místo abychom se mohli zkoncentrovat na druhou půli, dáme Liberci takový dárek,“ štvalo Jarošíka. Slovan ocenil za efektivitu: „My měli velké problémy vzadu při standardkách a rychlých protiútocích soupeře. Trestal nás, byl gólový, efektivní, vyhověl si, dal přesný centr a měl hráče, kteří se chtěli prosadit. My si taky nějaké šance vytvořili, bohužel jsme nebyli tak přesní v koncovce.“

Hostům chyběl zraněný špílmachr Trubač, nahradil ho Žák. Po hodině hry naskočil debutující novic Hybš. V sobotu Teplice uvítají od čtyř odpoledne Bohemians.