Záchrana se škraloupem. Žádné volno, ale trénink! naštval se teplický kouč

„Na srdci se mi ulevilo neskutečně, pocity jsou ovšem smíšené. Chtěli jsme si to uhrát sami. Spoléhat na někoho jiného se nevyplácí. Že to vyšlo takhle, jsme chtěli až jako poslední variantu. Takže je tam plno vykřičníčků,“ mračil se teplický dříč Tomáš Vondrášek po porážce 0:2 v předposledním kole.

Až díky vítězství Pardubic v Příbrami 1:0 v souběžném duelu se sklářům ulevilo, Příbram padá, ztrácí nedostižných pět bodů. Vzájemný zápas dvou konkurentů tak už bude v sobotu jen o čest, ne o ligový život.

„Vnímal jsem celých 93 minut, jak Příbram hraje. Pomáhali nám lidi okolo, kteří nám výsledek hlásili, i když jsme to nechtěli. A přiznám, že jednou dvakrát jsem se ptal sám diváků, jak to je. A přál jsem si, ať už rozhodčí pískne konec a je to za námi. Je to kaňka a škraloup, že jsme si záchranu neuhráli sami,“ štve Vondráška. „Byli jsme odhodlaní, asi zůstalo jen u povídání v kabině nebo v autobuse.“

Rozhodlo se na přelomu poločasů, v nastavení prvního se trefil po přesunutí hry od jedné tyče k druhé Čmelík z ostrého úhlu, jen čtyři minuty po obrátce hlavou zvýšil Herc. „Že hrajeme o záchranu, na hřišti nešlo vůbec vidět. Byli jsme pasivní, nepodrželi jsme míč, ztráceli jsme ho, soupeř byl důraznější,“ uznal teplický trenér Radim Kučera.

I on se cítil rozpolceně. „Pocity jsou strašně smíšené. Na jednu stranu jsem vnitřně rád, že už příští kolo s Příbramí nebudeme muset hrát o záchranu, na druhou stranu mě výkon a přístup hráčů zklamal. Mělo by to mít jinačí drajv.“

Hráči ho tak naštvali, že změnil plány: „Kdybychom se udrželi po dobrém výkonu, chtěl jsem klukům dát dva dny volno. Takhle jim nedám nic, budeme trénovat.“

Kučera by měl u týmu pokračovat, má platnou smlouvu a už se baví s vedením o kádru pro příští sezonu. „Chtěl bych tady pracovat a taky bych rád, abychom se představovali v úplně jiném světle.“