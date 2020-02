Znovu tři góly za poločas. Nemusí to skončit dobře, ví trenér Hejkal

„Dopadlo to příšerně,“ zoufal si trenér Stanislav Hejkal po krachu 0:3. Dvanáctí skláři jsou na jaře nuloví a Karviná, okupující barážovou pozici, se jim přiblížila na čtyři body.

Stejně jako Olomouc, i ona rozbila skláře třemi góly už za poločas. Kolaps. „Je ostudné prohrávat dvakrát 0:3 za poločas. A to jsme mohli ještě být rádi,“ štve gólmana Tomáše Grigara. „Jsme špatní vzadu, špatní vpředu, špatné je celé mužstvo. Nehrajeme týmově, nebojujeme. Tohle nemusí dopadnout dobře!“

Při prvním gólu se nechali přehlavičkovat Vondrášek se Čmovšem, při druhém domácím namazal Shejbal, vše v rozmezí pěti minut, ve dvaadvacáté to díky Lingrovi a Taiwovi bylo 0:2. Chvíli před pauzou zkázu sklářů završil Janečka, zaběhl si za Kučerova záda a v malém vápně zůstal sám jako kůl v plotě.

„Neměli jsme odražené míče, střed pole, odvahu. Zato domácí hýřili pohybem a nasazením,“ viděl Hejkal. „Neříkám, že jsme neměli srdce, ale chyběla herní kvalita od zkušených. Naprosto. Zárodky všech gólů se rodily uprostřed hřiště, střední záložníci nedobírali hráče z volných prostorů. Už před obranou byly chyby, ne jen v ní.“ Nepomohla ani změna systému na čtyřobráncový, po pauze už Teplice zase hrály na tři vzadu.

Místo Jakuba Mareše, který začal na lavičce, kapitánoval Čmovš. Mareš pak naskočil, ale vykartoval se. Zimní posila Mareček zrovnatak, byl vyloučený po dvou žlutých. V sobotu Teplice hostí Liberec. „Musíme to urvat bojovností, fotbalově nám to nejde,“ uznal Grigar, ale fanoušci se bouří. „Rozumím jim, nikomu se to nelíbí. Ani nám. Nechceme hrát takhle a prohrávat.“