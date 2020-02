Hrajeme jako zpomalený film, štve ředitele fotbalových Teplic

Hynka čeká schůzka s trenérem Stanislavem Hejkalem, ale v pondělí nechtěl mluvit o tom, zda je v ohrožení. „Běháme jak zpomalený film, hrajeme špatně, bez nasazení, bez euforie, chuti. Něco ve stylu: jdeme to odehrát, ono to nějak dopadne. Není mi to ani trochu jedno. S trenérem si vyhodnotíme, proč tomu tak je,“ plánuje pohovor Hynek.

Zlobu fanoušků chápe. „Nedivím se, že lidi jsou naštvaní, to jsme my všichni. I já, když vidím, jak přistupujeme k zápasům, jaké otřesné chyby děláme, jak laciné góly soupeřům darujeme. Přitom v přípravě tomu nic nenasvědčovalo.“

Jenže pod tlakem to sklářům skřípe. Dlouhodobě. „Příprava je příprava, není tam tlak, není to o nervech, ale o klidu. Přijde zápas a vidíte. Stane se to jednou, stane se to podruhé, že dostaneme tři góly za poločas,“ mračil se do klubové televize teplický brankář Tomáš Grigar. „Fanouškům rozumím, nikomu se na to nedívá dobře. I my všichni chceme vyhrávat.“

Jenže pro sobotní domácí partii s Libercem, která má výkop na Stínadlech ve 14.30, nemůžou Teplice počítat s vykartovanými záložníky Lukášem Marečkem a kapitánem Jakubem Marešem.

„Marečka pochopím, dostal dvě žluté karty, i když tam byla velká ochota rozhodčího mu je dát,“ rýpl si trenér Hejkal do arbitra Ondřeje Lercha. „Mareš mi prodělal v týdnu virózu, proto nehrál od začátku. Ale chtěl jsem s tím něco udělat, tak jsem ho na hřiště poslal, i když jsem věděl, že má sedm žlutých karet. A při první možné situaci, která ani na žlutou nebyla, nám ho vykartovali. Zavánělo to trošku nějakým projektem, ale k tomu se nechci vyjadřovat,“ poznamenal Hejkal.

Chyby v neprospěch Teplic, které jsou dlouhodobým kritikem poměrů v českém fotbale, se v letošní sezoně kupí. Ovšem nedělní porážku nezapříčinily. „Dostáváme góly z jednoduchých věcí, ale sami je takhle nedáváme. Musíme si situaci dobře vyhodnotit a proti Liberci už zabrat,“ velí Hejkal. „Jediným řešením jsou tři body.“