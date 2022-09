Bouřka a zničená tabule nažhavily teplické fotbalisty k vítěznému obratu

Teplice sice brzy vedly po hlavičce Urbance, jenže hosté do poločasu otočili díky úderům Chramosty a Martince. „Na pochvalu to nebylo. Nevěděl jsem, jestli vůbec něco říkat, nebo vybouchnout. Vybouchl jsem a možná to klukům pomohlo,“ cítil Jarošík. „Důležité bylo, že si to řekli i mezi sebou. Což se projevilo. Byli víc nažhavení, naštvaní, nastartoval se celý tým. Už bylo vidět srdíčko, za to před nimi smekám.“

Žák po závaru zblízka srovnal, tři minuty nato Gning nekompromisně zavěsil a svůj první domácí gól oslavil povedeným gymnastickým číslem s několika salty. „Moje pocity jsou takové, že člověk už se ani neraduje. Jsou to obrovské nervy asi pro nás všechny. My dáme gól a ani nejásáme, to je hrozné, jak velký je teď na nás tlak. Po první půli, která byla z naší strany katastrofální, už málokdo věřil v obrat.“

Povedl se a fanoušci se dostali do varu. Přišlo jich 2 223 a viděli nejen debut slávistického útočníka Daniela Fila, kterého Jarošík stáhl už o přestávce, ale hlavně první letošní domácí výhru Teplic.

„Máme dva dny volna, takže se z toho budeme dva dny těšit. Pak se budeme připravovat na další zápasy, které budou taky důležité a vypjaté,“ nečeká Jarošík klid na Stínadlech. „Tady si neoddechneme, nebudeme nikoho porážet 3:0, nebudeme mít série pěti vítězných zápasů. Bude to takhle nahoru dolů. Říkali jsme to i klubovému vedení před sezonou.“

A předpověď zatím vychází.

I s Jabloncem šlo o thriller s nejasným koncem. Nakonec hosté, kteří končili po dvou vyloučeních o devíti, dál na první vítězství čekají. „Nesmyslné červené karty, stydím se za ně,“ hořekoval jablonecký kouč David Horejš. „Přál bych si takhle někdy vyhrát zápas. Teplicím jsme to darovali fatálními chybami, jinak jsme je přehrávali, ale odjíždíme jako spráskaní psi.“

V jakém stavu odjede z Teplic Sparta v sobotu?