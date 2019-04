Omráčené Teplice. Může za současnou mizérii pohárové k. o. od Sparty?

„Všichni umíme počítat, porážka s Bohemians je pro nás velká komplikace,“ věděl trenér Stanislav Hejkal po domácím nezdaru 1:2. Scházejí dvě kola do konce základní části a jeho Teplice mají jen dvoubodový polštář před tandemem pronásledovatelů Slovácko - Opava.

Do čtvrtfinálového thrilleru se Spartou, v němž se střídavě koupali v euforii a topili v beznaději, to žlutomodrým na jaře vcelku šlo. Jenže vyrovnávací gól v nastavení prodloužení a následné penaltové vyřazení se na nich podepsalo.

„Od gólu se Spartu v poslední minutě to na nás spadlo. Nechci se vymlouvat, ale od té doby jsme na tom pohybově i herně špatně. Hráči si neberou těžké balony, schovávají se. A když se jim nedaří, vypadají, že se špatně hýbou,“ popsal trenér Hejkal současné rozpoložení svého mužstva, jehož sestavu v jarní části ligy také drancují zranění opor a karetní tresty.

Vnímají i hráči zlom po Spartě? „Může to tak vypadat, bavili jsme se o tom. V hlavách to určitě nemáme, spíš v nohách,“ dumá obránce Tomáš Vondrášek. „Nemůžu říct, že se cítím špatně, to spíš naopak. Ale dřív nebo později se to může ukázat. Fyzicky jsme připravení dobře, jenže zápas se Spartou nás stál hrozně sil. Nechci na to ovšem současné výsledky shazovat, vždyť Bohemka taky hrála pohár. I Ostrava. Máme to v lize všichni vesměs podobně. Ale jsou střípky, které rozhodují.“

V poháru se Spartou musely Teplice dřít 120 minut. „A bylo to na klucích znát. Ale jestli chceme hrát evropské poháry, musíme to zvládat,“ míní útočník Jan Kuchta.

Už v Ostravě jeho tým ztroskotal 1:3 po hororovém entrée do zápasu, všechny góly dostal do půlhodiny. Ani naposledy na výborně hrající klokany nenašel žádnou protizbraň. „Jako mužstvo jsme velmi selhali,“ hudroval potom Hejkal.

Po páteční partii se mračil i obránce Vondrášek: „Všichni jsme měli v hlavách, že musíme bodovat. Bavili jsme se o tom celý týden, nejsme hloupí, víme, jak se tabulka vyvíjí, jak se kalkuluje. Zápas s Bohemkou jsme brali jako klíčenku do prostřední skupiny. Bohužel se nám to nepovedlo potvrdit na hřišti, zůstalo jen u řečí. To nás nejvíc mrzí.“

V posledních kolech v Olomouci a doma s Příbramí musí skláři zabrat, aby nezahučeli do skupiny vystresovaných. „Porazit Bohemku, mohli jsme dohrát sezonu úplně v klidu, takhle se budeme rvát až do konce. Klíčem pro náš plán bylo povyhrávat domácí zápasy, mírně jsme si to zkomplikovali. Nic nebalíme, ve střední skupině se chceme za každou cenu udržet,“ láká Vondráška nejen jistota záchrany, ale i možnost bojovat o evropské poháry. „Musíme se zase probrat. Všichni v kabině víme, že jsme fotbal hrát nezapomněli, musíme to dokázat.“

Hejkal varuje: „Dalo by se říct, že střední část máme ve svých rukách, ale s výkonem jako proti Bohemians neobstojíme nikde.“

Desáté Teplice ještě teoreticky můžou proklouznout i do skupiny o titul, jenže pokud dnes šestá a o tři body lepší Mladá Boleslav porazí Liberec, je po nadějích.