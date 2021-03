O body jsme schopní rvát se vždy. I na Spartě, tvrdí teplický trenér Kučera

Mazuch vypadl kvůli karetnímu trestu, další dva vinou zranění. „Výhodou je reprezentační pauza. Věřím, že Fortelný bude fit, u Mareše je to 50 na 50. Od pondělí by mohl lehce začít.“ Ale 3. dubna na Spartě i tak bude Fortelný scházet, neboť z Letné na Stínadlech hostuje. „Jsme schopní se o body porvat v každém zápase. Ani na Spartu nepojedeme s poraženeckou náladou!“



Před sestupovou zónou mají skláři sedm bodů k dobru. „Je to dost, ale svým způsobem i málo. Vyhrát, psychika by byla jinde, sebevědomí by narostlo,“ tuší Kučera. „Takhle psychika působí, i proti Bohemce jako by si někdy hráči přestali věřit a hráli alibisticky, zbavovali se míče. Ale odmakali to.“