Šíleně krásné, krásně šílené! Přestřelka trhala rekordy, Plzeň nevěřícně soptila

„Šílenější zápas v kariéře asi těžko najít,“ odfoukl si domácí hrdina Matěj Radosta, autor jedné gólové radosti a dvou asistencí.
Ani další aktéři nevycházeli z údivu, byť hosté z nemilého coby favorit v nesnázích.
„Horská dráha, jakou jsem jako trenér nezažil. Upřímně, musím to zpracovat. Na lavičce mi opravdu nebylo dobře, pro mě je to šokující,“ nezastíral ohrožený plzeňský kouč Martin Hyský.
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Teplice - Plzeň 5:5, ustojí Hyský bláznivý zápas? Domácí jdou do čela ligové tabulky
„Nezaujatý fanoušek si musel fotbal užívat, ale tým jako Plzeň musí stav 3:0 dotáhnout do konce. A ne, aby to skončilo jako házená,“ mračil se Matěj Vydra, kapitán Viktorie.
„Vstoupit do utkání takhle, to je unikát jako nedávno na mistrovství světa zápas o bronz Anglie – Francie,“ připomněl teplický trenér Zdenko Frťala taky desetigólový fičák; jeho skláři 0:3 ztráceli už v 10. minutě! „Naštěstí ještě nemusím využívat služby kardiologa.“
Už ve 46. sekundě plzeňský Hrošovský pověsil míč do šibenice a odstartoval jeden z nejbláznivějších zápasů ligové historie. Minutový brankový zápis prvního poločasu vypadal, jako by se vyplňovala Sportka: 1, 3, 10, 12, 21, 28 a dodatkové číslo, tedy dodatkový gól 35.
Onlajnistům hořely klávesnice, soupeřům obrany.
„Chtěl bych mužstvo nejen kárat za defenzivu – chování dozadu nebylo hodno ligového fotbalu, ale i chválit za ofenzivu. Dopředu jsme hráli velmi dobře. Prosím, hledejme i pozitivní věci,“ žádal Hyský.
Prvních sedm střel na branku = sedm gólů. Nejspíše taky primát. První zákrok gólmana až ve 37. minutě. Sedm tref za první půli, která bývá obvykle opatrnější, je další unikát a vyrovnaný rekord – tohle viděli fanoušci už jen v duelu Sparta – Zbrojovka Brno v květnu 2021, kde poločasový stav 6:1 byl nakonec i finální.
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Teplice v sobotní reklamě na útočný fotbal bleskově ztrácely 0:3, díky hurónskému nástupu do druhé půle po necelé hodině hry už ale vedly 5:4. Ztřeštěnost zakončil Višinského obstřel. Deset gólů, deset střelců, taky nevídané.
„Po našem gólu na 1:3 to strhli na naši stranu fanoušci a my se dostali do stavu flow,“ cítil teplický Radosta, že se jeho parta dostala do kolektivního transu.
Zápas se zařadil mezi nesmrtelné a do pomyslné čtyřčlenné Síně střelecké slávy české ligy, kam patří dvouciferné gólové přestřelky:
14 gólů: Zlín – Mladá Boleslav 5:9 (říjen 2023),
10 gólů: Slavia – Uherské Hradiště 9:1 (říjen 1995),
10 gólů: Jablonec – Znojmo 5:5 (květen 2014),
a teď to samé Teplice s Plzní.
Pikantní je, že to jsou zápasy typu „jednou za život“, jenže někteří ho zažili už podruhé. Plzeňský kouč Hyský hrál za Slavii při demolici Uherského Hradiště, kanonádu ve Zlíně na straně mladoboleslavských vítězů pamatují nyní tepličtí brankář Trmal a útočník Pulkrab. I nehrající Daniel Mareček.
Nikdy v historii samostatné české ligy se gól s pořadovým číslem 10 neslavil v 68. minutě, zápas na Stínadlech přepsal dosavadní rekordní tabulky. I při nejšílenějším Dni otevřených obran ve Zlíně, kdy se hráči taky utrhli ze řetězu, to trvalo o deset minut déle.
„Musím před hráči i našimi fanoušky smeknout, že nezačali opouštět svoje místa a že viděli nádherné představení z obou stran,“ shrnul teplický Frťala duel před víc než osmitisícovou návštěvou.
Domácí dohrávali pár minut v přesilovce po vyloučení Krčíka, který udeřil do obličeje Zlatohlávka, ale zlomový gól už nepřidaly. „Mohli jsme v závěru udělat definitivně fotbalový zázrak, ale to mohla i Plzeň.“
Žádný z týmů nevyhrál. Vyhrál fotbal.