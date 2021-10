Nečekám, že by Rezek naskočil i proti nám, tuší plzeňský Horváth

Viktoria hájí vedoucí příčku v tabulce, před druhou Spartou má po deseti kolech aktuálně čtyřbodový náskok. Online reportáž sledujte v neděli od 16 hodin.



Jak jste využili reprezentační přestávku?

Byť jsme byli výsledkově úspěšní, tak všichni vnímáme, že hra úplně ideální nebyla. Chceme, aby to fanoušky bavilo. I přesto jsme ale dokázali zápasy zvládat. Rádi bychom však zapracovali na tom, aby se i kluci cítili na hřišti lépe a nebylo to jen vydřené, ale i fotbalové.

Jarošík se ukáže poprvé doma Domácí premiéra trenéra Jiřího Jarošíka na teplické lavičce bude pořádně žhavá. Dorazí Plzeň, aktuální lídr fotbalové ligy. Nástupce odvolaného Radima Kučery musel v prvním zápase musel překousnout krach 2:3 na Slovácku. Skláři tak nevyhráli už šest zápasů v řadě. „Zlepšit musíme defenzivu, mezihru, ofenzivu i standardní situace,“ zjistil Jarošík, že má v Teplicích práce jak na kostele. Skláře hodlá zvednout z předposlední příčky, jenže s Plzní jim to teď nejde. Zvítězili v jediném z posledních 15 ligových zápasů s Viktorií. Lídr ligy je navíc rozparáděný, devět z deseti utkání dovedl do tříbodového konce, ačkoli osmkrát z toho pouze o gól.

V cestě vám nyní stojí trápící se Teplice, které prožívají mizerný vstup do sezony...

Došlo tam k výměně trenéra. Jirka Jarošík říkal, že budou hrát odvážně a presovat, ale na Slovácku byli hodně zhuštění. Nechtěli dát soupeři prostor ke kombinaci, což je vždycky nepříjemné. Uvidíme, jaké změny v sestavě přijdou. A je tam třeba Honza Rezek. Myslím si ale, že pokud budou ostatní útočníci zdraví, tak proti nám hrát nebude.

V teplickém dresu minule naskočil Jan Rezek, dokonce skóroval. Překvapil vás jeho start?

Trošku jsem to tušil, komunikuju s ním. Je to malinko smutné, že skoro ve čtyřiceti Honza nastoupil v lize. Odvedl výborný výkon, dal gól, ale je to odraz toho, jak na tom mladší hráči jsou. Na top úrovni v tomhle věku ale hraje i Ronaldo, Réza pro mě není překvapením. Vím, že se o sebe stará a hrál za béčko. Nebylo to tak, že by na hřiště naskočil z tribuny. Je to zajímavá momentka, na to my ale nekoukáme.

A na nového kouče Jarošíka?

Bude to jednoznačně impulz. V sestavě mají spoustu otazníků, několik hráčů jako Mareš se mohlo uzdravit. Hlavně se chceme soustředit na to, co budeme hrát my.

Máte pro nedělní utkání k dispozici kompletní kádr?

Kromě těch dlouhodobějších marodů jsou všichni zdraví, už i Modou N’Diaye začal běhat.