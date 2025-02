Durosinmi? Mimořádný! Jemelka přijde o Slavii, blbost... Koubek chválil i káral

„Durosinmi je útočník mimořádné kvality. V šatně bylo vidět, že má radost. A obrovskou,“ líčil Koubek po utkání.

Dvaadvacetiletý hráč nuceně pauzíroval od konce října 2023, kdy si pochroumal koleno v zápase s Libercem. Podstoupil dvě operace, ale ani tak neprošel zdravotní prohlídkou v Eintrachtu Frankfurt, který za něj údajně plánoval vysázet 222 milionů korun.

V kalendářním roce 2024 neodehrál ani minutu, po únorovém návratu je sbíral jako náhradník, v neděli už coby muž základní sestavy. „Teď vydržel hodinu, z toho máme radost. Zase nabral nějakou porci minut, což mu zvyšuje herní kondici,“ pochvaloval si Koubek.

Urostlý útočník, který Viktorii posílil z Karviné, vylepšil svoji bilanci v české lize na 15 gólů ve 48 zápasech. V Teplicích skóroval dvakrát během dvou minut na konci prvního poločasu. Vždy po zemi střelou zblízka po přihrávkách Šulce a Panoše.

„Rozhodnutí postavit ho od začátku padlo v mé hlavě, už když jsme letěli z pohárového utkání Budapešti. Věděl jsem, že půjdeme přes dvě věže,“ zmínil Koubek i druhého čahouna Daniela Vašulína. „Důvodem bylo, že Adu podal v Maďarsku enormní fyzický výkon, Vydru jsme na základě znalostí jeho fyziologického stavu a reakce na zátěž taky pošetřili. Vzhledem k očekávané sestavě Teplic a terénu jsme si pomáhali přes vysoké míče, útočníci měli za úkol dělat tlak na domácí stopery.“

Teplický trenér Zdenko Frťala si povzdechl: „Paradoxně jsme ale dostali góly po zemi, ne vzduchem.“ Zaujaly ho dlouhatánské auty Durosinmiho až do vápna. „Má obdivuhodný švih. Možná kdyby nehrál fotbal, byl by úspěšný v atletice.“

Úspěšný je už zase ve fotbale. „Až dotáhne manko a dostane se na svoji úroveň před zraněním, pomůže nám ještě víc. Byl o něj zájem v bundeslize. Je velká řada vlastností, které k tomu zájmu vedly,“ vyzdvihl ho Koubek.

Plzeňský útočník Rafiu Durosinmi střílí gól v Teplicích.

A Durosinmiho spoluhráč Merchas Doski také: „Vidím, že na tréninku maká na maximum, a dnes byl odměněný góly. Věřím, že zase roste pro bundesligu. Ale samozřejmě teď jsou to předčasné úvahy, nechte ho v klidu pracovat, to je důležité.“

Viktoria sestavu proti zápasu play off Evropské ligy s Ferencvárosem (0:1) protočila na šesti místech. Například kapitána Lukáše Kalvacha v základní jedenáctce nahradil – a úspěšně – Jiří Maxim Panoš.

„Kalvach zvládl dva zápasy těsně po nemoci, obrovsky jsme si toho cenili. Ale bylo jasné, že když ho zapřáhneme do počínajícího anglického týdne, nemuselo by to být optimální,“ vysvětlil trenér Koubek, jehož tým ve čtvrtek čeká domácí odveta s maďarským soupeřem. „Panoš do hry vnesl svojí hernost, nadstandardní techniku a chytrost. A byl u obou branek. Lukáše jsme ušetřili i proto, že měl tři žluté karty.“

V závěru, kdy vyběhl jako náhradník, už Kalvach žádnou nedostal. Zato bek Jemelka ano a zbytečnou za zakopnutí míče. Byla jeho osmá v sezoně, vynechá tudíž nedělní domácí šlágr druhého s prvním, tedy s vedoucí Slavií. „Udělal blbost, měl si to pohlídat,“ mračil se Koubek. „Je levonohý stoper a stabilní hráč sestavy, je to komplikace.“