Klubový generální ředitel Adolf Šádek vyhlásil útok na titul, jenže plán dostává trhliny hned na startu. Tři zápasy, dva body a jeden velký otazník nad realizačním týmem. Po promrhaném vedení 3:0 obzvlášť.
Cítíte sílu na to, abyste tým dostal z marasmu?
Cítím. Viděli jste prvních deset minut nebo reakci po gólu na 4:5? Tým reagoval, jak má, tedy dobře. Mužstvo prostě ukázalo, že umí hrát fotbal, že umí dávat góly, že umí být nebezpečné. Ukázalo, že si umí s nepříznivým vývojem poradit. Kdyby tady nebyl charakterní a kvalitní tým, položilo by ho to.
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Co tedy s tím? Příště hostíte Zlín.
Ode mě to možná bude znít tak, že jsem neústupný, že nechci měnit nic. Ale my řadu věcí měníme ve prospěch týmu, chceme být lepší, mít lepší výsledky a hrát úspěšný fotbal. Kdo chce, najde si na tomto výkonu i na minulém proti Zbrojovce spoustu pozitivních věcí. Prosím, hledejme také pozitivní věci.
Přesto je na vaši pozici tlak, jak to vstřebáváte?
Tlak je samozřejmě enormní, vnímám to já, vnímají to i hráči. Nálada v kabině je velmi negativní. Logicky - všichni si uvědomují, jakým způsobem jsme zápas ztratili. Líbila se mi reakce mužstva, kluci si spoustu věcí sami vyříkali. Padaly hodně dobré názory. Já tuhle porážku, tedy remízu, kterou cítím jako porážku, beru v první řadě na sebe.
Není ztráta rychlého vedení 3:0 při statusu Plzně hřích?
Upřímně, já jsem takový zápas jako trenér ještě nezažil. Vstoupili jsme do něj famózně, senzačně. Jak jsme sami možná ani neočekávali. Do 10 minut jsme dokázali dát tři krásné góly, úplně jsme Teplice odzbrojili. Pak ale naše chování dozadu, do defenzivy nebylo vůbec hodno ligového fotbalu. Teplice snížily z jednoduché standardní situace, kde musíme být důraznější a důslednější. Pak nás trápily balony za obranu. Bohužel naše obranná čtyřka nefungovala, jak by měla, proto jsme tolikrát inkasovali. Bylo to jak na horské dráze.
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Nezaujatí fanoušci se na rozdíl od vás bavili.
Divákům, asi teplickým i těm nestranným, se utkání muselo líbit. Bylo ofenzivní se spoustou střel a gólů, já jako trenér Plzně spokojený nejsem. Nechtěl bych ale mužstvo jen kárat. Po vstupu do sezony jsme řešili naši neproduktivitu, neschopnost dostat se do zakončení a vytvořit si šance, tentokrát to byl pravý opak. Tým dopředu hrál velmi dobře, dal pět gólů, měl i další šance, v divokém zápase jsme Teplice přestříleli. Bohužel já i hráči vnímáme remízu 5:5 jako porážku. Vedete o tři góly, pak o dva, ale nedokážete to dovést do vítězného konce. Spokojení rozhodně být nemůžeme a věřím, že tohle byla výjimka.
Proč přišel blackout a Teplice ožily?
Možná někteří naši hráči nabyli při vedení dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně. Měli jsme jednoduché ztráty míčů, zbytečně jsme volili složité přihrávky a řešení doprostřed hřiště. Přitom když jsme hru otáčeli a využívali jsme šířku trávníku, Teplice s námi měly velké problémy a prakticky se nemohly dostat na míč.
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V závěru jste po vyloučení Dávida Krčíka trnuli, vyčiníte mu za ránu do Zlatohlávkova obličeje?
Neviděl jsem situaci přesně, ale když dostane červenou kartu a video se k tomu nevrátí, nějaký zbytečný úder tam je. Neudržel nervy, to je věc, která se stávat nemá a jeho reakci absolutně nepřijímám. Přitom stejně jako další střídající hráči nám herně pomohl, zklidnil hru a přinesl kvalitu. Pak potrestal sebe, potrestal mužstvo. Domácí měli tlak a mohlo to dopadnout ještě hůř.
Jako hráč jste zažil jiný desetigólový zápas, výhru tehdy vaší Slavie nad Uherským Hradištěm. Co se musí sejít, aby padlo tolik branek?
Tehdy to dopadlo jednoznačně v náš prospěch 9:1, tohle je 5:5, úplně jiný zápas, úplně jiná horská dráha. Upřímně, musím to zpracovat. Opravdu mi na lavičce nebylo dobře, protože jsem cítil euforii, sílu, byl jsem nadšený, jak mužstvo začalo zápas. Ale pak to naše chování do defenzivy… Pro nestranné diváky výborný zážitek, pro mě jako trenéra a pro mužstvo je to šokující.
„Nesmí to končit jako házená. Naštvaným fanouškům se nedivím“
Zápas očima Matěje Vydry, kapitána Viktorie Plzeň
„Ve svém fotbalovém životě jsem nikdy nezažil, že když vedete v 10. minutě 3:0, aby se to otočilo do stavu 4:5 a nakonec z toho byla remíza 5:5. Pro mě je to jako porážka. Nedokážu popsat, co se ve mně uvnitř odehrává. Ze standardky dostat gól můžete, ale jak jsme inkasovali na 2:3 a 3:3, to by se v našem případě dít nemělo. Nedokážu si vysvětlit, co jsme v obraně dělali, že dostaneme tak laciné góly.
Po zápase jsme šli za kotlem a nedivím se fanouškům, že jsou nasr...ní, musí to pro ně být těžké skousávat. Dva body ze tří zápasů, to je na Plzeň strašně málo. Vést 3:0 za deset minut, to jsme si ani nevysnili, a pak to skončí 5:5. Nevím, jak to popsat, sám jsem nasr..ý.
Musíme to zlomit tvrdou prací na tréninku, hlavně nesmíme dostávat góly. Nechci to házet na obranu, góly dává i dostává celý tým. Dneska jsme viděli, že je střílet umíme, ale nemůžeme dát pět gólů venku a pět dostat. Nezaujatý fanoušek si to možná užíval, ale tým jako Plzeň musí vedení 3:0 dotáhnout do vítězného konce. A nemůže se stát, že to skončí výsledkem jako v házené.“