Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Chance Liga 2026/2027

Hyský po „prohře“ 5:5 v ohrožení: Tlak je enormní, mám sílu tým z marasmu dostat

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  6:45
Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích | foto: ČTK

Teplický trenér Zdenko Frťala během utkání proti Plzni
Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.
Plzeňský obránce Filip Prebsl se snaží zastavit míč před Johnem Autou z Teplic.
Plzeňský kouč Martin Hyský podporuje hráče během utkání s Teplicemi.
23 fotografií
Útočná stavidla Plzně se otevřela, ale nezavře se voda nad trenérem Martinem Hyským? Viktoria ani napotřetí v novém ročníku fotbalové ligy nevyhrála a šéf lavičky po sobotní westernové přestřelce 5:5 v Teplicích připustil: „Tlak je enormní, nálada v kabině velmi negativní.“

Klubový generální ředitel Adolf Šádek vyhlásil útok na titul, jenže plán dostává trhliny hned na startu. Tři zápasy, dva body a jeden velký otazník nad realizačním týmem. Po promrhaném vedení 3:0 obzvlášť.

Cítíte sílu na to, abyste tým dostal z marasmu?
Cítím. Viděli jste prvních deset minut nebo reakci po gólu na 4:5? Tým reagoval, jak má, tedy dobře. Mužstvo prostě ukázalo, že umí hrát fotbal, že umí dávat góly, že umí být nebezpečné. Ukázalo, že si umí s nepříznivým vývojem poradit. Kdyby tady nebyl charakterní a kvalitní tým, položilo by ho to.

Šíleně krásné, krásně šílené! Přestřelka trhala rekordy, Plzeň nechápala a soptila

Co tedy s tím? Příště hostíte Zlín.
Ode mě to možná bude znít tak, že jsem neústupný, že nechci měnit nic. Ale my řadu věcí měníme ve prospěch týmu, chceme být lepší, mít lepší výsledky a hrát úspěšný fotbal. Kdo chce, najde si na tomto výkonu i na minulém proti Zbrojovce spoustu pozitivních věcí. Prosím, hledejme také pozitivní věci.

Přesto je na vaši pozici tlak, jak to vstřebáváte?
Tlak je samozřejmě enormní, vnímám to já, vnímají to i hráči. Nálada v kabině je velmi negativní. Logicky - všichni si uvědomují, jakým způsobem jsme zápas ztratili. Líbila se mi reakce mužstva, kluci si spoustu věcí sami vyříkali. Padaly hodně dobré názory. Já tuhle porážku, tedy remízu, kterou cítím jako porážku, beru v první řadě na sebe.

Není ztráta rychlého vedení 3:0 při statusu Plzně hřích?
Upřímně, já jsem takový zápas jako trenér ještě nezažil. Vstoupili jsme do něj famózně, senzačně. Jak jsme sami možná ani neočekávali. Do 10 minut jsme dokázali dát tři krásné góly, úplně jsme Teplice odzbrojili. Pak ale naše chování dozadu, do defenzivy nebylo vůbec hodno ligového fotbalu. Teplice snížily z jednoduché standardní situace, kde musíme být důraznější a důslednější. Pak nás trápily balony za obranu. Bohužel naše obranná čtyřka nefungovala, jak by měla, proto jsme tolikrát inkasovali. Bylo to jak na horské dráze.

Chance Liga 2026/27

Sledovat další díly na iDNES.tv

Nezaujatí fanoušci se na rozdíl od vás bavili.
Divákům, asi teplickým i těm nestranným, se utkání muselo líbit. Bylo ofenzivní se spoustou střel a gólů, já jako trenér Plzně spokojený nejsem. Nechtěl bych ale mužstvo jen kárat. Po vstupu do sezony jsme řešili naši neproduktivitu, neschopnost dostat se do zakončení a vytvořit si šance, tentokrát to byl pravý opak. Tým dopředu hrál velmi dobře, dal pět gólů, měl i další šance, v divokém zápase jsme Teplice přestříleli. Bohužel já i hráči vnímáme remízu 5:5 jako porážku. Vedete o tři góly, pak o dva, ale nedokážete to dovést do vítězného konce. Spokojení rozhodně být nemůžeme a věřím, že tohle byla výjimka.

Proč přišel blackout a Teplice ožily?
Možná někteří naši hráči nabyli při vedení dojmu, že můžou hrát trochu víc lehkovážně. Měli jsme jednoduché ztráty míčů, zbytečně jsme volili složité přihrávky a řešení doprostřed hřiště. Přitom když jsme hru otáčeli a využívali jsme šířku trávníku, Teplice s námi měly velké problémy a prakticky se nemohly dostat na míč.

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

V závěru jste po vyloučení Dávida Krčíka trnuli, vyčiníte mu za ránu do Zlatohlávkova obličeje?
Neviděl jsem situaci přesně, ale když dostane červenou kartu a video se k tomu nevrátí, nějaký zbytečný úder tam je. Neudržel nervy, to je věc, která se stávat nemá a jeho reakci absolutně nepřijímám. Přitom stejně jako další střídající hráči nám herně pomohl, zklidnil hru a přinesl kvalitu. Pak potrestal sebe, potrestal mužstvo. Domácí měli tlak a mohlo to dopadnout ještě hůř.

Jako hráč jste zažil jiný desetigólový zápas, výhru tehdy vaší Slavie nad Uherským Hradištěm. Co se musí sejít, aby padlo tolik branek?
Tehdy to dopadlo jednoznačně v náš prospěch 9:1, tohle je 5:5, úplně jiný zápas, úplně jiná horská dráha. Upřímně, musím to zpracovat. Opravdu mi na lavičce nebylo dobře, protože jsem cítil euforii, sílu, byl jsem nadšený, jak mužstvo začalo zápas. Ale pak to naše chování do defenzivy… Pro nestranné diváky výborný zážitek, pro mě jako trenéra a pro mužstvo je to šokující.

„Nesmí to končit jako házená. Naštvaným fanouškům se nedivím“

Zápas očima Matěje Vydry, kapitána Viktorie Plzeň

Plzeňští fotbalisté se radují z gólu Matěje Vydry.

„Ve svém fotbalovém životě jsem nikdy nezažil, že když vedete v 10. minutě 3:0, aby se to otočilo do stavu 4:5 a nakonec z toho byla remíza 5:5. Pro mě je to jako porážka. Nedokážu popsat, co se ve mně uvnitř odehrává. Ze standardky dostat gól můžete, ale jak jsme inkasovali na 2:3 a 3:3, to by se v našem případě dít nemělo. Nedokážu si vysvětlit, co jsme v obraně dělali, že dostaneme tak laciné góly.

Po zápase jsme šli za kotlem a nedivím se fanouškům, že jsou nasr...ní, musí to pro ně být těžké skousávat. Dva body ze tří zápasů, to je na Plzeň strašně málo. Vést 3:0 za deset minut, to jsme si ani nevysnili, a pak to skončí 5:5. Nevím, jak to popsat, sám jsem nasr..ý.

Musíme to zlomit tvrdou prací na tréninku, hlavně nesmíme dostávat góly. Nechci to házet na obranu, góly dává i dostává celý tým. Dneska jsme viděli, že je střílet umíme, ale nemůžeme dát pět gólů venku a pět dostat. Nezaujatý fanoušek si to možná užíval, ale tým jako Plzeň musí vedení 3:0 dotáhnout do vítězného konce. A nemůže se stát, že to skončí výsledkem jako v házené.“

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Tipsport - partner programu

3. kolo

4. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

2. kolo

3. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Mužstvo Z V R P S B
1. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 3 2 1 0 8:4 7
2. FK TepliceTeplice 3 2 1 0 9:6 7
3. SK Slavia PrahaSlavia 2 2 0 0 9:1 6
4. FK JablonecJablonec 2 2 0 0 4:1 6
5. FC Slovan LiberecLiberec 3 2 0 1 4:2 6
6. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 3 1 1 1 4:3 4
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 2 1 1 0 2:1 4
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 3 1 1 1 3:3 4
9. AC Sparta PrahaSparta 3 1 0 2 4:6 3
10. FC Baník OstravaOstrava 2 1 0 1 1:4 3
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 3 0 2 1 7:9 2
12. SK Sigma OlomoucOlomouc 2 0 1 1 3:4 1
13. SK Artis BrnoArtis Brno 2 0 1 1 3:5 1
14. 1. FC SlováckoSlovácko 2 0 1 1 2:6 1
15. FK PardubicePardubice 2 0 0 2 1:4 0
16. FC ZlínZlín 3 0 0 3 1:6 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

Nejčtenější

Milán se loučil s Baresim. Sbohem kapitánovi dali Baggio, Maldini či Seedorf

Pohřeb Franca Baresiho v Miláně.

Řada fanoušků, fotbalové hvězdy i další osobnosti se v pondělí dorazily do milánské baziliky Svatého Ambrože naposledy rozloučit se zesnulým Francem Baresim. Italská fotbalová legenda zemřela v pátek...

Sparta - Lyon 2:1, vzrušující obrat v boji o Ligu mistrů, po hodině rozhodl Mercado

John Mercado slaví se spoluhráči ze Sparty gól na 2:1 proti Lyonu v předkole...

Zápas plný příběhů, zvratů i vzrušujících okamžiků. Sparťanští fotbalisté v boji o Ligu mistrů nadchli, ale zatím udělali první ze čtyř složitých kroků. Na cestě do Champions League musí zvládnout...

Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se...

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

OBRAZEM: Obratu s Lyonem přihlížel i Nedvěd. Jaký byl velký večer na Letné?

Do kvalifikačního duelu Ligy mistrů proti Lyonu hnala sparťany zaplněná Letná.

Byl to zápas plný příběhů. Sparťanští fotbalisté nakonec úvodní duel třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu zvrátili a zvítězili 2:1. Náskok do francouzské odvety se ale nerodil vůbec lehce a...

Gól nejde vysvětlit. Buď ho dáte, nebo ne. Kanonýr Lafata o dnešním fotbale a Spartě

Premium
Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc...

Jak jinak začít rozhovor se střelcem od pánaboha než: „Tak co, dal jste víc gólů, nebo rozhovorů?“ Usměje se. „Doufám, že gólů. To by jinak nedávalo smysl.“ Má pravdu, nedávalo. Bývalý fotbalista...

9. srpna 2026

Dezinformace! FIFA obvinila kritiky a postavila se za Infantina

Gianni Infantino.

Mezinárodní fotbalová federace FIFA v čele s Giannim Infantinem, která se po krachu kontroverzního plánu na prodej práv na mistrovství světa investorům ocitla pod obrovským tlakem, přešla do...

9. srpna 2026  11:46

Bláznivější zápas nepamatuji. Frťala o nirváně i zájmu Plzně: Potěší to, ale ne

Teplický trenér Zdenko Frťala během utkání proti Plzni

Fotbalovou nirvánou 5:5 s Plzní, která dostala fanoušky na Stínadlech do rauše, si mohl umést cestu do Viktorie. Jenže ligovému velkoklubu by dal košem. Trenér Zdenko Frťala zůstává architektem...

9. srpna 2026  10:05

Červenka po zlínském fiasku: Obavy jsou cesta do pekel, musím tým lépe připravit

Trenér zlínských fotbalistů Bronislav Červenka během domácího zápasu s...

Loni měli po třech kolech jako ligový nováček sedm bodů, letos se po třech zápasech topí na dně s nulou. Špatný vstup do sezony podtrhli fotbalisté Zlína nedůstojným výkonem v domácím utkání s...

9. srpna 2026

Nedostatečná kvalita od všech, kritizoval Priske. Nesáhl do sestavy až příliš?

Sparťanský trenér Brian Priske během utkání v Mladé Boleslavi

Kritiku příliš nerozváděl, ale bylo cítit, že ho jeho svěřenci tentokrát vůbec nepotěšili. „Co bylo nejhorší? Nedostatečná kvalita. A to od všech,“ zdůraznil sparťanský kouč Brian Priske po druhé...

9. srpna 2026  7:55

Hyský po „prohře“ 5:5 v ohrožení: Tlak je enormní, mám sílu tým z marasmu dostat

Plzeňský trenér Martin Hyský během utkání v Teplicích

Útočná stavidla Plzně se otevřela, ale nezavře se voda nad trenérem Martinem Hyským? Viktoria ani napotřetí v novém ročníku fotbalové ligy nevyhrála a šéf lavičky po sobotní westernové přestřelce 5:5...

9. srpna 2026  6:45

Slávistky jsou bez evropských pohárů, proti Bröndby nezvládly penalty

Belle Briedeová po neproměněné penaltě.

Fotbalistky Slavie koušou hned na startu sezony hořké zklamání. Nebudou hrát ani Ligu mistryň, ani Evropský pohár. Na miniturnaji ve Skotsku v rámci 2. předkola Ligy mistryň totiž prohrály ve středu...

8. srpna 2026  23:38

Neomluvitelné. Tohle nebyl výkon hodný Sparty, řekl Macek. Penalta? Moje chyba

Sparťanský záložník Roman Macek během utkání v Mladé Boleslavi

Návrat do Mladé Boleslavi, odkud minulý týden přestoupil, si určitě představoval jinak. Jenže se spoluhráči zápas třetího kola fotbalové ligy vůbec nezvládli. „Hrubě se nepovedl nám všem, musíme na...

8. srpna 2026  23:05

Ml. Boleslav - Sparta 2:0, favorit bez střely na bránu, oba góly padly v první půli

Sestřih zápasu
Mladoboleslavský útočník Jiří Klíma se raduje z proměněné penalty v utkání...

Sparťanští fotbalisté nezvládli ani své druhé venkovní ligové vystoupení v nové sezoně. Ve třetím kole nejvyšší soutěže padli v Mladé Boleslavi 0:2, oba góly vstřelili domácí v první půli. Nejprve se...

8. srpna 2026  21:56,  aktualizováno  22:19

Šíleně krásné, krásně šílené! Přestřelka trhala rekordy, Plzeň nechápala a soptila

Teplický záložník Marcel Čermák slaví svůj gól s Matějem Radostou.

Brankáři na kolotoči, hráči na střelnici, trenéři v mrákotách, diváci v transu. Chtěli jste pěknou fotbalovou ligu? Tady ji máte! Teplice – Plzeň 5:5, šíleně krásný a krásně šílený zápas, rekordní....

8. srpna 2026  21:12

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Zlín - Bohemians 0:2, domácí stále bez bodu. První ligový gól vstřelil Mirvald

Sestřih zápasu
Fotbalisté Bohemians se radují z gólu, zatímco zlínští hráči smutní.

Fotbalisté Zlína jsou po třech kolech nového ročníku Chance Ligy stále na nule. V sobotu doma nestačili na Bohemians, prohráli 0:2. V úvodu zápasu vstřelil svůj první ligový gól obránce Petr Mirvald,...

8. srpna 2026  16:15,  aktualizováno 

Teplice - Plzeň 5:5, divoký zápas, hosté zahodili vedení. Ustojí Hyský další nezdar?

Sestřih zápasu
Tepličtí fotbalisté se radují z gólu v utkání s Plzní.

Na tento zápas se bude dlouho vzpomínat. Pro fotbalisty Plzně má ale divoká remíza 5:5 v Teplicích pachuť. Ambiciózní celek ze západu Čech i po třech ligových kolech čeká na první výhru v novém...

8. srpna 2026,  aktualizováno  19:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.