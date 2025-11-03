Chance Liga 2025/2026

Naštvaný Frťala: Nechápu, šílené! Pan rozhodčí byl vůči Plzni tolerantní

Petr Bílek
Ondřej Bičiště
,
  9:58
Emoce s ním cloumaly jako severák, drsnou ligovou porážku s Plzní ztěžka vydýchával. Trenéra teplických fotbalistů Zdenka Frťalu v nedělním zápase nadzvedly některé výroky rozhodčích. „Je mi kluků líto. Máme teď zlomené srdce, ale minimálně bod jsme si zasloužili. Spíš vyhrát,“ tvrdil poté, co Viktoria rozhodla o svém vítězství Jemelkovým úderem v osmé nastavené minutě.
Kouč Teplic Zdenko Frťala. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Skláři doma po prvním poločase vedli díky nigerijském teenagerovi Autovi, favorit po přestávce otočil na 2:1. VAR byl v permanenci, kontroverzní okamžiky jitřily atmosféru.

„Samozřejmě emoce pracují, verdikty VAR mi nepřísluší hodnotit. Všichni to viděli, celá republika to viděla. Takže ať si každý udělá obrázek sám. Nejen o sporných momentech. Myslím, že bylo víc situací, kdy byl pan rozhodčí tolerantní vůči Plzni,“ opřel se do hlavního sudího Dominika Starého na tiskové konferenci.

Hyský probouzel emoce, po otočce v Teplicích tvrdil: V týmu je charakter!

Předtím před kamerou Oneplay Sport se to v něm vařilo ještě víc.

„Nechápu pravidla, nechápu tyhle věci, je to prostě šílené. Jsem z toho totálně zamotaný. Nejdřív ukáže červenou kartu a pak… Neustále nám ukazují, odkud máme vhazovat auty, soupeř je hází 15 až 20 metrů jinde, z úplně jiného prostoru, pak je frustrace. Není jednoduché to přijmout, hráči mají vztek a vy po nich musíte chtít, ať jsou zklidnění a nedostávají zbytečné karty. Což zvládli.“

VAR řešil ofsajd při Aduově vyrovnávací trefě, rozhodl v jeho prospěch. Pak při vyloučení Červa v hektických posledních minutách, za kterého zasprintoval Bílek a on ho poslal k zemi. Od arbitra viděl červenou kartu, u videa sedící Marek Radina však odhalil Bílkův ofsajd. Vyloučení škrtnuto!

V poločase zápasu Teplice - Plzeň vystoupil teplický rapper Katannah.

Když ve finiši tahal plzeňský Dweh domácího Pulkraba, který se v pokutovém území zřítil k zemi, pískali jen fanoušci, ne rozhodčí. A další sporný okamžik? Adu nohou zasáhl Halinského do obličeje.

„Jasná druhá žlutá karta pro Adua,“ nepochyboval obránce Denis Halinský, že se Ghaňanovi mělo začervenat před očima.

Plzeňský trenér Martin Hyský přiznal, že situaci v reálu pořádně neviděl. „Ale vím, že byl nízký roh, Adu ho chtěl prodlužovat. Myslím, že Halinský měl hlavu nízko, ale nechci to teď po zápase posuzovat. Rozhodčí rozhodl, že to není žlutá karta, což pro nás bylo pozitivní,“ konstatoval.

Teplice - Plzeň 1:2, hosté pod Hyským stále stoprocentní, v nastavení rozhodl Jemelka

Teplicím krutě skončila šňůra šesti zápasů bez porážky, Frťala svému mužstvu ovšem vysekl poklonu.

„Všichni kluci šli přes svoje limity, hranice. Že jsme odkázali potrápit tým jako Plzeň, za to jsem na kluky hrdý. Dnes ze mě nedostanete jediné kritické slovo na hráče,“ zavrtěl hlavou. „Plzeň jsme kromě dvou gólů nepustili do žádné šance. A nemůže si nikdo myslet, že s ní budeme mít pět gólových příležitostí. Musíme si uvědomit, že má kádr s hodnotou třeba 100 milionů euro. A my soupeře, který vyhrál v Říme a má za sebou spoustu megatěžkých utkání, dokázali do poslední sekundy trápit.“

Body z toho nejsou žádné, Teplice se drží jen bod nad barážovými pozicemi a před sebou mají zápas na Letné se Spartou. „Chci poděkovat i našim fanouškům za brankou, kteří nás povzbuzovali 98 minut. Proti Plzni jsme sahali po megaúspěchu, což by byl i bod. Jsme smutní, zklamaní, ale musíme se dát dohromady.“

Zápas plný emocí ještě „dohraje“ komise rozhodčích. Co k němu řekne?

Jemelkova euforie, po kolenou dojel ke kotli Plzně: Rozhodnout v nastavení? Nádhera!

Jako obránce nepatří mezi žádné velké střelce, na svoji jedenáctou ligovou trefu ale Václav Jemelka asi jen tak nezapomene. Když už se zdálo, že bitva jeho Plzně v Teplicích skončí remízou, naskočil v osmé minutě nastavení na centr Souarého a hlavou dokonal obrat z 0:1 na 2:1.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu Václava Jemelky v 8. minutě nastaveného času.

„Nádhera, rozhodnout takhle v nastaveném čase, moc jsme si to s fanoušky užili,“ jásal třicetiletý stoper, jenž v euforii po kolenou doklouzal před početný kotel Plzně, kde na něj naskákali spoluhráči. V letošní lize skóroval poprvé. „Po standardce jsem tam zůstal, snažil jsem se najít místo. Dostal jsem to nádherně, stačilo míč líznout, nebyla to extra těžká pozice. A krásně to zapadlo na zadní tyč,“ popisoval svůj vítězný zásah.

Přitom chvíli předtím mohlo být všechno jinak, na začátku dlouhého nastavení Červ fauloval na hraně pokutového území Bílka a viděl červenou kartu, VAR ji ale následně zrušil kvůli ofsajdovému postavení teplického záložníka. „Já byl docela v klidu, přišlo mi to jako jasný ofsajd, byť nakonec tak jasný nebyl.“

A jednoznačný nebyl ani průběh zápasu, v němž byla Plzeň velkým favoritem. Na Stínadlech se dlouho trápila, v poločase ztrácela 0:1. „Teplice hrály hluboký blok, těžko se nám do nich dostávalo. Byli jsme pomalí, nebyli jsme v pozicích, kde jsme se chtěli pohybovat, prohrávali jsme souboje, nebyli jsme ani kvalitní v presinku,“ vypočítával Jemelka, co všechno bylo ve hře Plzně špatně.

Po poločasové poradě však favorit zabral. „Přeskupili jsme řady, abychom hráli rychleji, udělali jsme i nějaké taktické změny, ale nechci zacházet do detailů. Zásadní je, že jsme to zvládli, byl to pro nás důležitý zápas, protože jsme se chtěli dotáhnout na čelo.“ Díky last minute výhře zůstala Viktoria v ligové tabulce čtvrtá, pět bodů za pražskými „S“.

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 8 6 0 24:8 30
2. AC Sparta PrahaSparta 14 9 3 2 26:14 30
3. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 14 7 4 3 25:14 25
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 6 5 3 14:8 23
6. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
7. MFK KarvináKarviná 14 7 1 6 24:20 22
8. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 5 4 20:20 20
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 4 4 6 12:16 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 14 2 5 7 14:21 11
14. FC Baník OstravaOstrava 14 2 4 8 8:18 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 2 4 8 20:35 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
